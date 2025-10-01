Statele Unite au amânat până pe 8 octombrie sancțiunile asupra singurei rafinării din Serbia

Gazprom va trebui să renunțe la acțiunile de la NIS Foto: OLIVER BUNIC / AFP / Profimedia

Trezoreria Statelor Unite a acordat NIS o licență specială care amână sancțiunile impuse asupra acestei companii petroliere sârbe, controlată de Rusia, până pe 8 octombrie, transmite Reuters.

NIS operează singura rafinărie de petrol din Serbia.

Biroul de Control al Activelor Străine al Trezoreriei SUA a impus inițial sancțiuni asupra sectorului petrolier rus pe 10 ianuarie și a acordat Gazprom Neft 45 de zile pentru a renunța la proprietatea asupra NIS.

Sancțiunile au fost amânate de mai multe ori de atunci, dar săptămâna trecută SUA a anunțat că sancțiunile vor începe să fie aplicate pe 1 octombrie.

NIS – în care Gazprom Neft deține o participație de 44,9%, Gazprom și guvernul sârb 29,9% – operează singura rafinărie din Serbia, în orașul Pancevo, situat în apropierea capitalei Belgrad.

Unitatea din Pancevo are o capacitate anuală de 4,8 milioane de tone și acoperă cea mai mare parte a necesarului acestei țări balcanice, iar sancțiunile ar putea pune în pericol și aprovizionarea cu țiței prin intermediul companiei croate JANAF.

JANAF a spus miercuri că deține o licență pentru transportul de țiței pentru NIS până la 8 octombrie.

„În zilele următoare, JANAF d.d., prin intermediul avocatului său american și cu sprijinul Guvernului Republicii Croația, va depune o cerere la OFAC în vederea obținerii unei prelungiri a licenței menționate anterior”, se spune într-un comunicat al acesteia.

„Posibilitatea prelungirii licenței după 8 octombrie 2025 va depinde în mare măsură de activitățile ulterioare întreprinse de compania NIS a.d., în conformitate cu instituțiile americane competente”, a mai transmis JANAF.

Gazprom Neft a transferat o participație de aproximativ 5,15% din NIS către Gazprom în 26 februarie, în încercarea de a evita sancțiunile.

Președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat pe 25 septembrie că, „întrucât băncilor nu li se va permite să colaboreze cu NIS, vor exista dificultăți în plata salariilor și toate celelalte aspecte. Dar să așteptăm și să vedem până la 1 octombrie, poate se va întâmpla un miracol”.