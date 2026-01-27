Statele Unite vor ceva de la Ucraina înainte să-i ofere garanțiile de securitate: „Se opresc de fiecare dată când sunt gata de semnat”

Administrația Donald Trump a semnalat Ucrainei că garanțiile de securitate ale SUA depind de acceptarea de către Kiev a unui acord de pace care probabil va impune cedarea regiunii Donbas către Rusia, a scris marți Financial Times, citând opt persoane familiarizate cu discuțiile.

De asemenea, Washingtonul a dat de înțeles că ar putea oferi Ucrainei mai mult armament pentru a-și consolida armata pe de pace, dacă va accepta să-și retragă forțele din părțile regiunii estice pe care le controlează, a scris ziarul, preluat de Reuters.

Informația vine după ce, duminică, Volodimir Zelenski a declarat că documentul SUA privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este „100% gata” și că așteaptă acum data și locul semnării acestuia.

Zelenski a afirmat în mod constant că integritatea teritorială a Ucrainei trebuie respectată în orice acord de pace pentru a pune capăt războiului.

Ucraina este din ce în ce mai nesigură dacă Washingtonul se va angaja să ofere garanții de securitate, a declarat un înalt oficial ucrainean pentru FT, adăugând că americanii „se opresc de fiecare dată în momentul când garanțiile de securitate sunt gata de semnat”.

Kievul dorește confirmarea garanțiilor înainte de a ceda orice teritoriu. Cu toate acestea, SUA consideră că Ucraina trebuie să renunțe la Donbas pentru ca războiul să se încheie și nu exercită presiuni asupra președintelui rus Vladimir Putin pentru a renunța la această pretențiilor.

„Este total fals – singurul rol al SUA în procesul de pace este de a aduce cele două părți la masa negocierilor pentru a ajunge la un acord”, a declarat Anna Kelly, adjunctul secretarului de presă al Casei Albe.

O persoană familiarizată cu poziția SUA a afirmat că Washingtonul „nu încearcă să impună Ucrainei concesii teritoriale”, adăugând că garanțiile de securitate depind de acordul ambelor părți asupra unui acord de pace.

Kremlinul a transmis luni, după discuțiile de la Abu Dhabi din weekend, că problema teritorială rămâne fundamentală pentru orice acord de încetare a luptelor în Ucraina.