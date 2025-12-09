Stația Spațială Internațională a rămas fără „locuri de parcare” pentru prima oară în istoria sa

Devine aglomerat pe orbita joasă a Pământului, cu un număr record de nave spațiale andocate la Stația Spațială Internațională (ISS), în timp ce un total de 10 astronauți au ocupat laboratorul orbital, relatează Gizmodo.

NASA a dezvăluit într-o declarație că, pentru prima dată de când ISS a început să funcționeze acum 25 de ani, toate cele opt porturi de andocare ale stației spațiale au fost ocupate. „Casa” s-a umplut în momentul reatașării la ISS a capsulei Cygnus XL a companiei Northrop Grumman. Aceasta fusese mutată temporar deoparte de un braț robotic pentru a face loc sosirii unui echipaj de trei astronauți săptămâna trecută.

Cele opt nave spațiale andocate în prezent la ISS sunt: două vehicule SpaceX Dragon, Cygnus XL, HTV-X1 al JAXA (Agenția de Explorare Aerospațială a Japoniei), două nave cu echipaj Soyuz ale Roscosmos și două nave de marfă Progress.

Astronautul NASA Chris Williams și cosmonauții Roscosmos Sergey Kud-Sverchkov și Sergei Mikaev au sosit la stația spațială pe 27 noiembrie la bordul navei rusești Soyuz MS-28 pentru o misiune de opt luni. Înainte de sosirea capsulei cu echipaj Soyuz, controlul misiunii NASA a folosit brațul robotic Canadarm 2 pentru a muta nava cargo Cygnus-23 a Northrop Grumman în vederea andocării echipajului de astronauți.

Unul dintre porturile de andocare ale ISS s-a eliberat luni

Nava de transport de unică folosință a Northrop Grumman a fost reatașată ulterior la ISS, unde va rămâne pe orbită până în martie 2026. Capsula este încărcată cu aproape 5.000 de kilograme de gunoi și marfă nefolositoare, care se vor fi în cele din urmă eliminate și se vor dezintegra în atmosfera Pământului.

A doua capsulă andocată a Rusiei, Soyuz MS-27, i-a adus înapoi pe Pământ pe astronautul NASA Jonny Kim și pe cosmonauții Roscosmos Sergey Ryzhikov și Alexey Zubritsky luni, când s-a eliberat practic unul dintre porturile de andocare ale ISS. Nava Soyuz a aterizat în Kazahstan.

Cum Soyuz MS-27 s-a întors pe Pământ, nu este clar când va putea Rusia să lanseze o altă navă către ISS. După lansarea Soyuz MS-28, o structură s-a prăbușit pe rampa de lansare a sitului 31/6 de la Cosmodromul Baikonur. Acesta este singurul loc de lansare rusesc capabil să trimită astronauți și marfă către ISS, iar în prezent este scos din funcțiune până când pagubele vor fi reparate.