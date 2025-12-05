Statul pregătește achiziția pachetului Fondului Proprietatea la Aeroporturi București

Statul român face un pas decisiv spre preluarea integrală a Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), după ce Consiliul de Administrație al societății a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 8 ianuarie 2026, având pe ordinea de zi aprobarea achiziției pachetului de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea/ Franklin Templeton.

Potrivit convocatorului publicat de CNAB, acționarii sunt chemați să aprobe „propuneri privind oferta de achiziție a pachetului de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea la Compania Națională Aeroporturi București SA”, conform Notei interne nr. DF/1249/17.11.2025. Aceasta reprezintă baza procedurală prin care Ministerul Transporturilor — acționar majoritar — poate avansa către finalizarea tranzacției.

Decizia vine la scurt timp după ce Fondul Proprietatea a acuzat că Ministerul Transporturilor îngreunează listarea „Aeroporturi București” pe bursă

Achiziția pachetului FP ar avea ca efect readucerea companiei sub control 100% public, în contextul în care statul a anunțat în mai multe rânduri că vizează „consolidarea participațiilor strategice” în infrastructura de transport.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti SA, care operează pe Otopeni şi Băneasa, a avut, în 2024, un profit de peste 600 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 1,8 miliarde de lei. Pentru 2025 este estimat un profit de peste 500 milioane de lei.

Acţionar majoritar (80%) este statul român, prin Ministerul Transporturilor. Fondul Proprietatea deţine 20% din acţiuni.

Compania a înregistrat, în 2024, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa Aurel Vlaicu, un trafic aerian de 16 milioane de pasageri şi 134.700 aterizări şi decolări.