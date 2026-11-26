Interceptările DIICOT din dosarul membrilor clanului Cămătaru, acuzați că voiau să controleze piața manelelor din România, scot la iveală cum erau șantajați cunoscuți interpreți de manele, potrivit documentelor procurorilor intrate în posesia HotNews. Tzancă Uraganu și Florin Salam erau amenințați cu acte de violență de către Nuțu Cămătaru, care îi condiționa să cânte în cluburile controlate de membrii grupării, spun anchetatorii.

Frații Nuțu și Sile Cămătaru, alături de alți șapte membri ai grupării coordonate de ei, reținuți miercuri de DIICOT, au primit mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile. Decizia, luată de Tribunalul București joi seară, nu este definitivă.

Interceptările procurorilor DIICOT arată cum îi amenințau și îi șantajau pe cântăreții de manele ca să nu cânte la Nibiru.

Contactat de HotNews, Andrei Șelaru (Selly), co-fondator al stațiunii Nibiru, a spus că va reveni cu un punct de vedere.

Cântăreții de manele Luis Gabriel, Tzancă Uraganu, Alex Botea, Florin Salam și Costel Biju au fost amenințați și intimidați de frații Nuțu și Sile Cămătaru să nu cânte la concerte din Costinești care concurau cu evenimente din Office Summer Club și Disco Ring by Office, cluburi controlate de gruparea Cămătaru, spun procurorii DIICOT în referatul cu propunerea de arestare preventivă a membrilor clanului Cămătarilor.

Convorbirile interceptate de procurori arată că liderul clanului Cămătaru, Nuțu Cămătaru, nu era de acord ca Tzancă Uraganu să concerteze la Nibiru și i-a cerut să nu încheie contracte cu organizatorii.

„Te sparg”

Potrivit procurorilor, Nuțu Cămătaru, pe numele său real Ion Balint Ion, l-a amenințat pe Tzancă Uraganu înaintea concertului pe care acesta îl avea programat în noaptea de 13 august la Nibiru: „Bă, tu n-auzi, bă, că nu mergi nicăieri (…) îți sparg urechile-n două de te las surd”, „Bă fi atent, cum te prind, cu prima ocazie te sparg (neinteligibil)”.

Tzancă Uraganu a încercat să îl liniștească:… „tată, stai”. Nuțu Cămătaru a continuat însă la fel de virulent.

Ulterior, Nuțu Cămătaru l-a condiționat pe Tzancă Uraganu că dacă vrea să meargă la concertul de la Nibiru, să concerteze gratuit la cluburile Office Summer Club și Disco Ring by Office din Costinești, care erau controlate de către membrii clanului Cămătaru, mai spun procurorii.

„Băi vrei să te duci acolo mă pe 12? (neinteligibil) 12 acolo mă la.. și aicea când mai vii mă? Aicea vezi să vii gratis”.. „Păi bă tată, cutare”… „Bă, tu n-auzi ce spun eu? Auzi, să vii gratis aicea când deja m-ai, ai delapidat tot, ai avut 14 persoane când ai cântat de două ori”, i-a transmis Nuțu Cămătaru interpretului de manele.

„ O să-l bag în portbagaj”

Procurorii mai spun că în a doua jumătate a lunii august 2025 Nuțu Cămătaru și alți trei membri ai clanului l-au amenințat în repetate rânduri și pe interpretul Florin Salam, pe numele său real Florin Stoian.

„Spune-i că dacă la mine vine la 8, n-o să îi dau niciun ban și într-una din astea o să-l bag în portbagaj și o să-l, n-o să-l mai las să cânte”, i-a transmis Nuțu Cămătaru unuia dintre oamenii săi de încredere, conform interceptărilor procurorilor.

Liderul clanului dorea ca Salam „să presteze servicii muzicale în condiții impuse de către aceștia, fără acordarea vreunei remunerații sau pentru un onorariu semnificativ diminuat în raport cu cel practicat în mod obișnuit de către victimă pentru prestații similare”, spun procurorii.

„Eu le-am băgat câte patru-cinci mii, mânca-ți-aș nasu tău, ăla e asociat cu mine! Eu așa, să nu zică că cântă de frică”, afirma Nuțu Cămătaru, potrivit interceptărilor intrate în posesia HotNews.

Amenințările lui Nuțu Cămătaru erau deosebit de grave, procurorii subliniind că acestea depășeau sfera unei simple dispute comerciale.

„Vrei să-ți fac când ești pe datele alea acolo, când sunt afișate, vrei să te chem la mine, să te țin, să nu mai cânți nicăieri în seara aia? Să-ți fac cum i-am făcut lui Fane Spoitoru?”, amenința Nuțu Cămătaru un alt interpret de manele cunoscut, Luis Gabriel, căruia îi cerea, de asemenea, să nu participe la Nibiru.

„O să vin după tine”

Cel de-al doilea lider al clanului, Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, a fost interceptat de procurori când îi amenința pe cei cărora le dădea împrumuturi cu camătă.



Acesta îl avertiza pe unul dintre datornici că dacă în ziua următoare nu va plăti, va merge la el acasă pentru a „se regla” cu datoria: „Mai mă iei mult la mișto, să trăiască familia ta?”, „Nu mai te sun, o să vin după tine. Vin, îți fac o vizită pe acasă și să vedem cum facem să ne reglăm și cu asta, basta”, toate cu scopul de a-l constrânge să presteze serviciile respective în schimbul datoriei.

Pe lângă Nuțu și Sile Cămătaru, procurorii i-au mai reținut pe doi dintre fiii lui Sile Cămătaru, doi gineri ai lui Nuțu Cămătaru și alți trei „locotenenți” ai acestora. Toți au fost arestați preventiv. Sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism.

Procurorii acuză că, începând cu anul 2025, membrii clanului Cămătaru au încercat să controleze piața muzicii lăutărești. Cunoscuți interpreți de manele din România erau constrânși de membrii clanului Cămătaru să cânte în anumite localuri din București și din țară, iar onorariile erau încasate de membrii grupării, spun anchetatorii.

În urma perchezițiilor, procurorii au ridicat de la locuințele acestora 420.000 de euro, potrivit DIICOT.

Membrii clanului Cămătaru neagă acuzațiile DIICOT.

Nuțu Cămătaru le-a declarat jurnaliștilor, miercuri, la intrarea în sediul DIICOT, că este nevinovat. El a afirmat că este „infractorul de serviciu” și a susținut că, de fapt, este cel care a dat bani către lăutari, nu a luat. Sile Cămătaru a declarat, la rândul său, jurnaliștilor că a fost adus „degeaba” la DIICOT.

Clanul Cămătaru este considerat una dintre cele mai violente grupări de crimă organizată din România. Membrii grupării au multiple condamnări la activ. Ultima condamnare a fraților Sile și Nuțu Cămătaru a fost în 2017. Ei au ieșit din închisoare în 2019.