Ştirile TVR au un nou șef. Televiziunea publică pregătește schimbări la jurnalul de seară

Colaj Hotnews. Foto: Inquam Photos / David Muntean

Anca Lăzărescu, jurnalistă cu 30 de ani experiență în televiziunea publică, va fi noua șefă a Știrilor TVR. Informația a fost confirmată de Lăzărescu pentru Pagina de Media.

Ea îl va înlocui pe Laurențiu Ciocăzanu care a condus acest departament în ultimii trei ani.

Pagina de Media relatează că numirea Ancăi Lăzărescu vine într-un moment în care conducerea TVR pregătește schimbări la principalul jurnal de știri. Printre aceste modificări se numără schimbări de prezentatatori și o posibilă modificare a orei de difuzare de la 20.00 la 19.00. Cea din urmă nu este o decizie definitivă, fiind încă analizată.

TVR este condusă din noiembrie 2025 de Adriana Săftoiu, care a fost numită președintele director general al TVR în locul lui Dan Turturică.

Cine este noul șef al Știrilor TVR

Anca Lăzărescu a venit ca reporter la Telejurnalul TVR, în 1997, apoi a fost producător pentru mai multe jurnale ale postului public. Înainte de TVR, a lucrat la Cotidianul şi la Ziua. Ea a mai condus ştirile TVR în anul 2010. 

În ultimul an şi jurmătate, Anca Lăzătescu a fost redactor-sef al Redacţiei Cultură, Istorie şi Spiritualitate, unde a fost şi producatorul emisiunilor Intrare Liberă şi Jurnal Cultural.

