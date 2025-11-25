STOICA & ASOCIAȚII câștigă definitiv un nou litigiu în materie imobiliară

După mai bine de 5 ani și jumătate de luptă judiciară, STOICA & ASOCIAȚII reușește să securizeze, prin hotărâre judecătorească definitivă, soluția favorabilă din primă instanță și din apel pentru unul dintre cei mai mari actori de pe piața imobiliară, hotelieră și turistică din România.

Inițiat în martie 2019, litigiul a privit probleme juridice complexe, legate de executarea și de încetarea prin reziliere unilaterală, la inițiativa beneficiarului (clientul), a unui contract de antrepriză de lucrări de construcții pentru executarea parcării unei clădiri de birouri din București.

Soluția obținută a confirmat valabilitatea notificării de reziliere unilaterală, emisă de beneficiar pentru vicii de construcție și pentru nerespectarea graficului de execuție, împrejurări imputabile antreprenorului. De asemenea, pretențiile invocate de antreprenor împotriva beneficiarului, în cuantum total de peste 2 mil. EUR, au fost respinse integral (pretențiile antreprenorului au inclus contravaloarea unor presupuse lucrări neachitate, prejudiciul încercat ca urmare a încetării contractului și valoarea garanțiilor executate de beneficiar).

Echipa de avocați din cadrul STOICA & ASOCIAȚII, care a gestionat dosarul, a fost formată din: Andreea Stoica – Managing Partner –, Yolanda Beșleagă – Senior Associate și Angelica-Georgiana Alecu – Ciorcîrlan – Senior Associate -, cu sprijin, pe parcursul anumitor etape, din partea altor avocați: Alin-Gabriel Oprea – Senior Associate – și Maria-Irina Crivăț – Junior Lawyer.

Litigiul a implicat elaborarea unei strategii procesuale minuțioase și administrarea unor probatorii ample, inclusiv expertize tehnice în specialitatea construcții și, respectiv, contabilitate. Analiza valabilității anumitor clauze din contractul de tip FIDIC, încheiat între părți, la congruența cu dispozițiile legale în materia insolvenței, a crescut gradul de complexitate al cauzei. Tranșarea pe cale judiciară a acestor aspecte, pe baza unor principii esențiale pentru sistemul de drept civil român, va reprezenta un reper pentru litigii similare în materie imobiliară.

