Stop la locuințe de serviciu. Judecătorii, procurorii, militarii și polițiștii nu vor mai putea ocupa locuințe de serviciu după eliberarea din funcție sau după pensionare

Contractele de închiriere a locuințelor de serviciu vor înceta la data eliberării din funcție, inclusiv prin pensionare, pentru judecători și procurori, militari, polițitști, polițiști de penitenciare și personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și al parchetelor, conform unui proiect de lege pregătit de Guvern și analizat de Profit.ro.

Foto: Dreamstime.com