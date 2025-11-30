Strada-expoziție de palate prețioase. Aici sunt cele mai multe și mai fermecătoare intrări din București 

O călătorie într-o zi cu soare pe strada Polonă, de la începutul ei, din piața Gheorghe Cantacuzino și până hăt, departe, spre Floreasca, ne dezvăluie un paradis al vilelor și al palatelor.

Palatele de pe Polonă, opere ale unor mari arhitecți, au fost reședințele elitelor Bucureștiului.

O zonă aristocrată, unică în București, care, într-o perfectă armonie, concentrează toate stilurile de arhitectură, de la Neogotic la Neoromânesc și Art Deco.

În ciuda regulamentelor prevăzute de statutul de Zonă Construită Protejată, printre vile cu regim mic de înălțime (preponderent cu 3 etaje), cele mai multe din ele monumente istorice, și-au făcut loc blocuri înalte de birouri sau de locuințe de lux.

