Strategia României pentru a scăpa de vizele pentru SUA: Contract de 25.000 de dolari/lună cu firma de lobby al unui fost om-cheie din Departamentul pentru Securitate Internă

Acordul a fost încheiat de statul român prin Ambasada României la Washington și compania Global Security and Innovative Strategies LLC au semnat un contract valabil până în 31 octombrie 2025 pentru a sprijini candidatura României pentru intrarea în programul Visa Waiver, relatează profit.ro.

„GSIS va furniza servicii de consultanță României în privința cooperării și colaborării internaționale dintre România și Statele Unite în chestiuni de interes bilateral pentru cele două țări. Un accent aparte va fi pus pe cerințele reciproce de siguranță publică, securitate și cooperare în chestiuni legate de comerț și călătorii”, se menționează în contractul consultat de profit.ro.

HotNews a solicitat un punct de vedere de la Ministerul Afacerilor Externe, pe care îl vom publica după ce ne este oferit.

Global Security and Innovative Strategies LLC a reprezentat cu succes Qatarul în demersul de a intra în Visa Waiver. Qatar a fost acceptat în programul de călătorii fără viză în septembrie 2024.

Acordul, care prevede o plată de 25.000 de euro/lună, este semnat de ambasadorul Andrei Muraru, și principalul partener al GSIS, unul dintre co-fondatorii firmei, Noah Kroloff.

Noah Kroloff a lucrat timp de patru ani la Departamentul de Securitate Internă, instituția care inițiază deciziile de admitere a țărilor străine în programul Visa Waiver. El a îndeplinit funcția de chief of staff între 2009 și 2013 pe când președinte în SUA era Barack Obama.

„În această poziție, a coordonat 240.000 de angajați, 22 de agenții federale și un buget de 60 miliarde dolari. A fost principalul consilier al secretarului pentru Securitate Internă în toate funcțiile operaționale și de reglementare ale Departamentului, a supervizat relațiile externe, a administrat activitatea globală a DHS și a fost responsabil de coordonarea agenției cu Casa Albă și cu Consiliul de Securitate Națională. De asemenea, a consiliat persoana nominalizată la conducerea Homeland Security în cadrul echipei de tranziție Obama-Biden″, se arată în prezentarea oficială a lui Noah Kroloff.

România, exclusă din program în mai

Statele Unite au anunțat, pe 2 mai, excluderea României din programul Visa Waiver, care presupunea că românii pot călători fără vize în scop turistic sau de afaceri. Anunțul a fost făcut de Departamentul pentru Securitate Internă al SUA și a fost urmat imediat de reacții de la București. MAE a anunțat într-un comunicat că regretă decizia, subliniind că România a îndeplinit toate cerințele pentru a fi inclusă în acest program.

„Astăzi, Departamentul de Securitate Internă, în consultare cu Departamentul de Stat, a anulat desemnarea României în cadrul Programului Visa Waiver (VWP)”, anunţă un comunicat al DHS.

În comunicat se afirmă că „menţinerea standardelor ridicate ale programului Visa Waiver este esențială pentru securitatea noastră națională”, a Statelor Unite.

„Având în vedere accentul pus de această administraţie pe securitatea frontierelor şi a imigraţiei, Secretarul Securităţii Interne a decis, în consultare cu Secretarul de Stat, să anuleze desemnarea României în cadrul VWP cu efect imediat”, a declarat secretarul adjunct Tricia McLaughlin, potrivit comunicatului.