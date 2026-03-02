SUA a folosit două noi arme în premieră în atacul asupra Iranului: A atacat cu una din armele cu care Rusia atacă în Ucraina / Ce știm până acum de forțele implicate în operațiune

În cadrul operațiunii „Epic Fury” forțele armate ale SUA au folosit, în premieră, două noi tipuri de arme, iar una din ele are legătură cu un sistem modern de rachete pe care l-a achiziționat și România.

Noua rachetă de precizie HIMARS

Pentru prima dată în cadrul unei operațiuni militare reale, forțele SUA au dislocat și au folosit în atacul asupra Iranului noua rachetă balistică pe rază scurtă PrSM (Precision Strike Missile), care poate fi lansată de pe lansatoarele sistemului de rachete sol-sol M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

The Iranian regime was warned. CENTCOM is now delivering swift and decisive action as directed. pic.twitter.com/nNDoDexH6g — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Momentul marchează debutul operațional al rachetei balistice PrSM, o armă de precizie de nouă generație, dezvoltată pentru a înlocui racheta MGM-140 ATACMS care până acum era singura opțiune a sistemului HIMARS de a lovi la distanțe mai lungi.

Racheta PrSM este proiectată ca o rachetă balistică sol-sol capabilă să lovească ținte la distanțe de până la 500 de kilometri, comparativ cu aproximativ 300 de kilometri în cazul rachetei ATACMS.

Caracteristicile fizice ale noii rachete PrSM permit transportarea a două rachete într-un singur lansator HIMARS, în loc de o singură rachetă în cazul ATACMS.

România a fost printre primele state europene care a achiziționat sistemul HIMARS, operând în prezent 54 de lansatoare împărțite în trei batalioane. Totodată, pe lângă munițiile standard HIMARS, România a cumpărat 54 de rachete ATACMS cu rază de atac de 300 de km.

Americanii au lovit Iranul cu propria versiune de dronă Shahed

O altă premieră pentru forțele americane a fost folosirea pentru prima dată a dronelor sale kamikaze LUCAS, un model de drone inspirat din deja cunoscutele drone kamikaze iraniene Shahed-136. Dronele Shahed au ajuns să fie produse și de Rusia (sub numele de Geran-2) și au devenit în ultimele doi ani principala armă cu care Rusia atacă Ucraina.

Dronele LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System – trad. sistemul de atac fără pilot cu cost redus) a fost folosit ca parte a operațiunii „Epic Fury”, împotriva facilităților de comandă și control ale Gărzii Revoluționare Islamice, capacităților de apărare aeriană iraniene, bazelor de lansare a rachetelor și dronelor și aerodromurilor militare, au anunțat oficialii CENTCOM (US Central Command), potrivi DefenseNews.com

Drona americană LUCAS, o copie a variantezi iraniene Shahed-136 / Sursă: SpektreWorks

LUCAS este o dronă de atac unidirecțională, proiectată pe baza modelului iranian Shahed-136. Construită de compania SpektreWorks din Arizona, drona, care poate fi lansată prin catapultare, decolare asistată de rachete și sisteme mobile terestre, este o versiune derivată din modelul tip țintă aeriană FLM 136 al companiei, conceput pentru antrenamentul anti-drone, simulând varianta Shahed a Iranului.

Modelul FLM 136 are o autonomie de aproximativ 800 kilometri, cu o sarcină utilă maximă de circa 80 de kilograme, sau „aproximativ de două ori puterea explozivă a unei rachete Hellfire”, potrivit lui Alex Hollings, gazda emisiunii FirePower de la Sandboxx News.

Drona LUCAS are un preț de aproximativ 35.000 de dolari pe unitate.

Drone kamikaze americane LUCAS / Sursă: / SWNS / SWNS / Profimedia

Pod aerian peste jumătate de glob pentru bombardiere invizibile

Un alt element aparte al operațiunii „Epic Fury” este folosirea a patru bombardiere invizibile strategice B-2 Spirit care au decolat din SUA, au zburat non stop până la țintele din iran și s-au întors înapoi pe pământ american, potrivit informațiilor descoperite de publicația The Aviationist .

Cele patru bombardiere au zburat pe parcursul nopții și au fost realimentate în aer de mai multe ori de cisterne aeriene KC-46.

Comunicațiile radio interceptate pe frecvențele standard de control trafic aerian au dezvăluit că bombardierele, care operau sub indicativul PETRO41, treceau peste Strâmtoarea Gibraltar în drumul de întoarcere — un tip de misiune similară cu cea a operațiunii Midnight Hammer de anul trecut când SUA au atacat facilitățile nucleare ale Iranului.

Bombardier B-2 Spirit. Sursă foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Misiunea de acum a fost susținută de cel puțin cinci avioane cisternă KC-46 staționate la baza aeriană Lajes din Azore, unul dintre ele servind probabil ca rezervă.

Un oficial american anonim a confirmat pentru Jennifer Griffin de la Fox News că cele patru avioane B-2 „au aruncat zeci de bombe de 2.000 de livre asupra unor baze subterane de rachete balistice din Iran”, muniția fiind probabil varianta GBU-31(V)3/B JDAM construită în jurul ogivei BLU-109/B de 2.000 de livre pentru distrugerea buncărelor, scrie The Aviationist.

Rachete speciale anti-dronă, folosite de avioanele de vânătoare americane

O altă capabilitate militară recent introdusă de către SUA este folosirea de rachete special reproiectate pentru a contracara amenințarea dronelor ieftine. Este vorba despre sistemul AGR-20 Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) care folosește rachete nedirijate Hydra-70 și le transformă în rachete ghidate ce pot fi trase dintr-un lansator multiplu acroșat sub aripile avioanelor de vânătoare.

În cadrul operațiunii „Epic Fury” mai multe imagini publicate de forțele SUA au arătat că sistemul a fost folosit, cel puțin, pe avioane F-15E Strike Eagle.

Avioanele folosite în operațiune

Pe lângă avioanele de realimentare și de transport, SUA au folosit și o serie de avioane de avertizare-timpurie și detecție radar extinsă (AWACS), preucm și avioane de patrulare maritimă P-8 Poseidon.

Pentru atac, din informațiile disponibile până acum, SUA a folosit o gamă extinsă de avioane de vânătoare, începând de la F-16, F-15E și F-22, avioane ce sunt lansate de la baze aeriene la sol, la avioane ce pot fi ambarcate pe portavioane precum F/A-18, EA-18G Growler (avioane de război electronic și bruiaj) și F-35C.

Un avion Lockheed Martin F-35 Lightning II aterizează pe puntea portavionului USS Nimitz, pe 6 februarie 2026. FOTO: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Totodată, CENTCOM a confirmat că în atacul asupra Iranului au fost folosite și drone de atac MQ-9 Reapers și avioane de atac la sol A-10.

Tot ca armă de atac au fost folosite rachete de croazieră RGM-109 Tomahawk Land Attack Missile (TLAM). În primele momente ale atacului de sâmbătă imagini video filmate în Iran arătau valuri de rachete Tomahawk care zburau deasupra reliefului la câteva zeci de metri altitudine.

Footage of 21 Tomahawk cruise missiles headed towards Tehran this morning. pic.twitter.com/CYyJNjbICb — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2026

În ceea ce privește apărarea, CENTCOM a confirmat că au fost folosite sisteme antirachetă PATRIOT, precum și sisteme THAAD de mare altitudine, împotriva rachetelor balistice lansate de Iran.

Dincolo de aceste forțe aruncate în luptă, au mai fost folosite „capabiltăți speciale de care nu putem vorbi”, potrivit CENTCOM.