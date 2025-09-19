SUA anunță uciderea unui lider ISIS în Siria: „Căuta să atace Statele Unite”

Armata americană a anunțat vineri că a desfășurat un raid în Siria, în urma căruia a fost ucis un lider important al grupării Stat Islamic, notează Reuters.

Tot vineri, serviciul irakian de combatere a terorismului a precizat că un lider de rang înalt al organizației a fost eliminat într-o operațiune de securitate în Siria, desfășurată în coordonare cu coaliția internațională condusă de SUA.

Potrivit comunicatului armatei americane, în raid a fost ucis Omar Abdul Qader, care „căuta să atace Statele Unite”. Documentul nu precizează dacă în timpul operațiunii au existat victime civile.

Militantul, cunoscut sub numele de „Abdul Rahman Al-Halabi”, era șeful operațiunilor externe și al structurilor de securitate ale grupării, a transmis serviciul irakian.

El era acuzat că a coordonat atacuri în mai multe țări, inclusiv atentatul asupra ambasadei Iranului din Liban, precum și planificarea altor operațiuni în Europa și Statele Unite, dejucate în final prin acțiuni de informații, potrivit aceleiași surse.

Comandamentul Central al SUA a desfășurat mai multe lovituri împotriva liderilor Statului Islamic în Siria. Oficialii americani au avertizat că gruparea urmărește să își reia activitatea în țară după căderea președintelui sirian Bashar al-Assad, în decembrie anul trecut.