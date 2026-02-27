SUA ar putea opta pentru o „preluare prietenoasă” a Cubei, afirmă Trump. „Nu au bani, nu au petrol, nu au mâncare. Își doresc ajutorul nostru”

Președintele american Donald Trump a afirmat vineri că Statele Unite ar putea opta pentru o „preluare prietenoasă de control asupra Cubei”, în contextul tensiunilor cu această insulă din cauza blocadei energetice impuse de Washington.

„Nu au nimic în acest moment, dar vorbesc cu noi și poate vom avea o preluare prietenoasă de control asupra Cubei. Am putea ajunge la o preluare prietenoasă de control asupra Cubei după mulți, mulți ani”, a declarat președintele american jurnaliștilor, la Casa Albă, înainte de a pleca în Texas pentru un miting, scriu EFE și Agerpres.

Donald Trump a asigurat că Cuba se află într-o „situație gravă” și că SUA ar putea face ceva „foarte pozitiv” pentru cetățenii cubanezi din exil și pentru cei care încă mai locuiesc în țară.

„De mic am auzit vorbindu-se despre Cuba. Toată lumea dorea o schimbare și pot vedea că acest lucru se întâmplă”, a spus președintele Trump, adăugând că secretarul de stat Marco Rubio „se ocupă de asta”.

„După cum știți, nu au bani, nu au petrol, nu au mâncare. Iar în acest moment este o națiune cu probleme serioase și doresc ajutorul nostru”, a declarat el.

Declarațiile sale au loc într-un context de tensiuni puternice între Washington și Havana din cauza blocadei petroliere impuse insulei și la doar câteva zile după operațiunea efectuată de Cuba împotriva unei ambarcațiuni provenind din Florida care i-ar fi încălcat apele teritoriale și împotriva căreia autoritățile au deschis focul cauzând moartea a patru membri ai echipajului. Cel puțin unul dintre cei patru decedați și unul dintre cei șase răniți erau cetățeni americani, în timp ce restul ar putea fi rezidenți legali permanenți.

În ianuarie, după operațiunea din Venezuela în care a fost capturat președintele Nicolas Maduro, aliat al Havanei, Cuba și-a pierdut accesul la petrolul venezuelean, iar președintele Trump a ordonat impunerea de taxe vamale pentru țările care furnizează țiței insulei, agravând cea mai seriosă criză economică și socială pe care țara o traversează din 1959.

Marco Rubio, discuții cu Rodriguez Castro

Cu toate acestea, miercuri, guvernul american a relaxat blocada petrolieră impusă Cubei și a autorizat exportul de țiței venezuelean către insulă cu anumite restricții și prin intermediul sectorului privat.

Potrivit Miami Herald, oficiali americani apropiați de secretarul de stat Marco Rubio s-au întâlnit miercuri cu Rodriguez Castro, nepotul fostului lider cubanez Raul Castro, în marja summitului Caricom, transmite AFP.

Rodriguez Castro nu deține funcții oficiale în cadrul guvernului cubanez, dar este considerat o figură influentă pe insulă.

Axios a raportat săptămâna trecută că Marco Rubio, născut în SUA, dar ai cărui părinți sunt de origine cubaneză, a avut schimburi de opinii cu Rodriguez Castro, ocolind astfel guvernul de la Havana.