SUA atenționează: livrarea de petrol rusesc către Cuba este în continuare interzisă

Guvernul american, care a relaxat recent sancţiunile împotriva petrolului rusesc, a subliniat joi că aceste hidrocarburi în continuare nu pot fi livrate Cubei, și nici Coreei de Nord, potrivit unui document emis de Washington.

Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a modificat pe 12 martie sancţiunile împotriva petrolului originar din Rusia pentru a încerca să stabilizeze piaţa mondială a energiei perturbată de războiul din Orientul Mijlociu, declanşat de preşedintele american Donald Trump.

Această relaxare permite, până pe 11 aprilie, vânzarea petrolului deja încărcat pe nave.

Departamentul a actualizat joi licenţa sa, precizând că vânzările nu pot aduce beneficii Cubei sau Coreei de Nord, potrivit unui document publicat de Biroul SUA pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), serviciul guvernamental american responsabil de sancțiuni, relatează agenția France Presse.

Statele Unite blochează aprovizionarea cu energie a Cubei de la înlăturarea principalului ei aliat, liderul venezuelean Nicolas Maduro, în ianuarie.

Cuba nu a mai importat petrol din 9 ianuarie, data ultimei livrări furnizate de Mexic înainte de a opri transporturile de combustibil sub presiunea Casei Albe.

Sancţiunile occidentale asupra petrolului rusesc au fost impuse pentru a epuiza resursele ţării aflate în război contra Ucrainei.

Relaxarea sancţiunilor de către Washington a fost criticată de Kiev şi de europeni, amintește AFP.