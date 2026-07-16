SUA au analizat opțiuni militare împotriva Cubei, cu o invazie a Diviziei 101 Aeropurtată

Planificatorii militari americani au analizat o serie de opțiuni pentru posibile acțiuni împotriva Cubei, inclusiv un asalt aerian desfășurat de armată, la care ar participa mii de soldați americani, a relatat miercuri postul de televiziune CBS News, citat de agențiile Anadolu și Agerpres.

Postul de televiziune american citează mai mulți oficiali americani în temă cu discuțiile respective, potrivit cărora asaltul aerian ar urma să fie efectuat de Divizia 101 Aeropurtată, singura unitate pregătită pentru o astfel de misiune.

Oficialii au subliniat că planificarea nu înseamnă neapărat că președintele Donald Trump sau Pentagonul ar fi decis să lanseze vreo operațiune.

Orice acțiune militară împotriva Cubei s-ar confrunta cu provocări majore în prezent, întrucât o parte semnificativă a resurselor militare ale SUA rămâne angajată în operațiuni împotriva Iranului, se menționează în relatarea CBS.

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Secretarul de stat american Marco Rubio a continuat să favorizeze o tranziție diplomatică către un guvern cubanez tehnocrat, dispus să pună în aplicare reforme economice.

Cu toate acestea, acest demers a intrat în impas, în pofida presiunii financiare crescute exercitate de SUA, inclusiv prin sancțiuni care afectează armata cubaneză și GAESA, conglomeratului militar de apărare al acesteia.

Într-o declarație făcută pe 11 iulie, Rubio a afirmat că regimul și „elitele sale corupte” continuă să respingă reformele, preferând în schimb „să perpetueze controlul total” și atașamentul față de o „ideologie marxistă lipsită de moralitate”.

De asemenea, Departamentul de Stat a extins sancțiunile îndreptate împotriva entităților de stat cubaneze care „canalizează venituri către regim și forțele paramilitare” ce reprimă poporul cubanez, inclusiv brigăzile de intervenție rapidă.

Briefing la Pentagon despre opțiunile militare pentru Cuba

În relatarea CBS sunt citați oficiali care afirmă că Pentagonul a organizat luna trecută un briefing despre conceptul de operațiuni pentru a examina opțiuni militare preliminare. La astfel de planificări sunt evaluate în mod curent obiectivele misiunii, necesarul de trupe, logistica, termenele și riscurile.

Având în vedere că avioanele, mijloacele de informații și alte resurse au fost deja transferate în Orientul Mijlociu, oficialii au declarat că o acțiune împotriva Cubei este puțin probabilă într-un orizont de timp scurt, având în vedere reluarea operațiunilor împotriva Iranului.

În culise, conflictul din Iran ar fi scos la iveală tensiuni între președintele Trump și Pete Hegseth, secretarul său pentru război, potrivit unor surse familiarizate cu situația.

Deși Trump l-a lăudat public pe Hegseth și a apreciat operațiunile militare recente, oficialii au declarat că, în privat, acesta și-ar fi exprimat frustrarea față de Operațiunea „Epic Fury”, considerând că administrația a ratat o ocazie anterioară de a evita un conflict prelungit prin respingerea unei propuneri iraniene de limitare a programului său nuclear.

Președintele Donald Trump și secretarul american al apărării, Pete Hegseth. Credit: Jim WATSON / AFP / Profimedia



Tensiuni la Casa Albă din cauza războiului din Iran

Doi oficiali au spus pentru CBS News că Hegseth a favorizat o abordare militară mai dură, în pofida îngrijorărilor generalului Dan Caine, șeful Statului Major Interarme. Pe măsură ce conflictul s-a prelungit și a devenit mai complex decât se anticipase, se pare că nemulțumirea lui Donald Trump a crescut.

Potrivit acelorași oficiali, Trump a fost iritat atunci când Hegseth și Caine au evocat limitele operațiunilor militare împotriva Iranului.

Unii oficiali ai Departamentului Apărării și ai altor agenții guvernamentale l-ar fi criticat și pe amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), susținând că acesta a exagerat rezultatele pe care le-ar putea aduce o acțiune militară împotriva Iranului, conform acelorași surse.

Anna Kelly, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a respins informațiile despre faptul că Donald Trump ar fi fost nemulțumit de subordonații săi, afirmând că președintele „a fost extrem de mândru” de conducerea exercitată de Hegseth și Cooper „pe tot parcursul Operațiunii Epic Fury”.