SUA au obținut un aeroport la 10 km de granița Venezuelei „pentru mișcări de natură logistică”

Micul stat Trinidad şi Tobago din Caraibe a autorizat SUA să îi utilizeze aeroporturile „în săptămânile următoare” pentru „mişcări de natură logistică”, a anunţat luni, în plină criză între Caracas şi Washington, Ministerul de Externe al arhipelagului situat la circa 10 km distanţă de Venezuela, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Din august, Washingtonul a desfăşurat o prezenţă militară semnificativă în Caraibe, oficial pentru a combate traficul de droguri cu destinaţia Statelor Unite.

Caracas consideră că aceasta este o operaţiune ce vizează înlăturarea preşedintelui Nicolás Maduro de la putere şi preluarea vastelor rezerve de petrol ale ţării.

Săptămână trecută, pentru prima dată a fost confiscat un petrolier care transporta ţiţei venezuelean.

„În conformitate cu cooperarea bilaterală stabilită, ministerul a acordat autorizaţii ce le permit aeronavelor militare ale Statelor Unite să tranziteze prin aeroporturile din Trinidad şi Tobago în săptămânile următoare”, se spune în textul Ministerului de Externe.

„Statele Unite au indicat faptul că aceste mişcări sunt de natură logistică, facilitând reaprovizionarea şi rotaţiile de personal de rutină”, adaugă textul menţionat.

Un aliat al lui Trump, prim-ministrul Kamla Persad-Bissessar, care a venit la putere în luna mai, a făcut în repetate rânduri declaraţii ostile guvernului venezuelean, subliniind în acelaşi timp ca Washingtonul nu a cerut niciodată permisiunea de a utiliza arhipelagul pentru a lansa atacuri împotriva Venezuelei.

Arhipelagul a găzduit nava de război americană USS Gravely la sfârşitul lunii octombrie, iar un contingent de puşcaşi marini americani a efectuat exerciţii acolo între 16 şi 21 noiembrie; o parte dintre aceste trupe sunt încă prezente.

SUA au instalat de asemenea, la sfârşitul lui noiembrie, un radar pe noul aeroport din Tobago, care nu a fost încă inaugurat.