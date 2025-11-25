SUA au revocat statutul legal pentru birmani și spun că se pot întoarce acasă „în siguranță”

Donald Trump semnează un ordin executiv în Biroul Oval de la Casa Albă, FOTO: American Photo Archive / Alamy / Profimedia Images

Administrația președintelui american Donald Trump a anunțat luni revocarea statutului de protecție temporară (TPS) pentru cetățenii birmanezi, originari din Myanmar, considerând că situația din țara lor s-a „îmbunătățit”. Măsura deschide calea expulzării din Statele Unite a aproximativ 4.000 de persoane în lunile următoare, notează AFP și Agerpres.

Armata birmaneză, care a preluat puterea printr-o lovitură de stat dată în 2021 prezintă alegerile care vor avea loc pe 28 decembrie ca pe un pas spre reconciliere în războiul civil ce durează de 4 ani. Grupurile armate ce se opun juntei militare au anunțat însă că vor boicota alegerile în enclavele importante pe care le controlează, în timp ce apărătorii drepturilor omului au denunțat restricțiile privind libertățile în regiunile rurale asupra cărora armata guvernamentală păstrează controlul.

„Situația din Myanmar s-a îmbunătățit suficient pentru ca cetățenii birmani să se poată întoarce acasă în siguranță”, a declarat Kristi Noem, secretarul american pentru securitate internă, citată într-un comunicat al biroului său.

„Myanmar a făcut progrese semnificative în domeniul guvernării și stabilității, în special ridicarea stării de urgență, planuri pentru alegeri libere și încheierea unor acorduri de încetare a focului”, a adăugat ea.

TPS, care îi protejează pe beneficiarii săi de expulzare și le acordă dreptul la muncă în SUA, este acordat temporar imigranților a căror siguranță este amenințată în țara lor din cauza conflictelor, dezastrelor naturale sau a altor condiții „extraordinare”.

Decizia administrației Trump, criticată de grupurile pentru drepturile civice

ONG-ul Human Rights Watch (HRW) a denunțat rapid decizia administrației Trump.

„Este sigur să te întorci într-o țară devastată de conflicte armate violente, atrocități generalizate și violențe etnice țintite, inclusiv crime de război și crime împotriva umanității?”, a întrebat retoric John Sifton, directorul pentru Asia la HRW.

Informațiile zilnice despre situația din țară „contrazic aproape toate afirmațiile” secretarului Noem, a subliniat el într-un comunicat. Potrivit acestuia, „atrocitățile și atacurile comise de militari împotriva civililor în Myanmar nu s-au diminuat”.

Administrația Trump a mai revocat TPS pentru imigranții din Venezuela, Haiti, Honduras, Nicaragua, Afganistan, Nepal, Siria, Camerun și Sudanul de Sud.

Majoritatea acestor decizii sunt încă contestate în justiție, unele fiind în prezent suspendate. Agenția AFP amintește că Donald Trump și-a asumat rolul de lider al luptei împotriva imigrației ilegale, vorbind de o „invazie” a „infractorilor veniți din străinătate” în Statele Unite și comunicând intensiv despre expulzările efectuate.

Însă programul său de expulzări în masă a fost încetinit sau a suferit suspendări temporare în urma a numeroase decizii judecătorești, în special pe motiv că cei vizați ar trebui să își poată exercita drepturile civice.