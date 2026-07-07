„Răsturnați asta”. Belgienii au dezvăluit secretul victoriei zdrobitoare cu care au eliminat SUA la Cupa Mondială, după scandalul Trump

Jucătorii belgieni au spus după victoria în fața SUA la Cupa Mondială că au fost motivați inclusiv de intervenția lui Donald Trump pe lângă președintele FIFA pentru favorizarea echipei americane, scriu Reuters și BBC.

Mijlocașul belgian Nicolas Raskin a declarat că echipa sa a simțit un „sentiment de nedreptate” în legătură cu suspendarea cartonașului roșu al atacantului american Folarin Balogun, după un telefon dat de Donald Trump președintelui FIFA Gianni Infantino.

El și alți jucători au sugerat că acest sentiment le-a oferit o motivație puternică înaintea jocului câștigat în fața SUA cu 4-1.

Belgia era teoretic favorită înaintea jocului, dar în cele din urmă, victoria a fost mult mai clară decât se așteptau observatorii – jucătorii SUA nereușind să se ridice la înălțimea meciului.

Balogun urma să rateze meciul de la Seattle după ce primise un cartonaș roșu direct pentru un fault asupra fundașului bosniac Tarik Muharemovic în runda precedentă.

Însă duminică, FIFA a suspendat pentru 12 luni sancțiunea, o decizie criticată nu doar de Belgia, dar și de antrenorul Angliei, Thomas Tuchel, sau de UEFA și chiar Comisia Europeană.

Luni, președintele SUA, Donald Trump, a admis că a solicitat FIFA să revizuiască suspendarea lui Balogun, care, potrivit acestuia, ar fi lăsat o „pată uriașă” asupra turneului.

În cele din urmă, deși atacantul vedetă al echipei americane a primit undă verde să joace și a intrat în primul unsprezece, Belgia a învins convingător co-gazdele turneului.

„Eram hotărâți să răspundem pe teren”

„S-au întâmplat multe în afara terenului în ultimele două zile”, a declarat mijlocașul belgian de la Rangers, Raskin.

„În cadrul echipei exista un sentiment de nedreptate și eram hotărâți să răspundem pe teren”, a explicat el, citat de BBC.

Căpitanul Belgiei, Youri Tielemans, a insistat de asemenea că această situație a motivat echipa sa.

„Ne-am spus că trebuie să răspundem pe teren. Asta am și făcut”, a spus el.

După ce Belgia a marcat al patrulea gol, mai mulți jucători ai echipei au fost fotografiați dansând într-un stil similar cu „dansul lui Trump” – în care acesta își mișcă șoldurile și își balansează încet brațele -, care a devenit celebru în timpul campaniei prezidențiale din SUA din 2024.

Contul oficial de Instagram al echipei naționale a Belgiei pare, de asemenea, să fi ironizat acest eșec, postând o fotografie a atacantului Romelu Lukaku care își pune mâna la ureche, însoțită de mesajul „răsturnați asta”.

Antrenorul belgian a discutat cu Balogun

În același timp, antrenorul Belgiei, Rudi Garcia, a declarat reporterilor că Balogun „a venit să discute” după meci.

„Mi-a plăcut foarte mult gestul ăsta”, a spus el. „Nu e vina lui, nu el e de vină și asta i-am spus și eu”, a declarat antrenorul.

Întrebat cum a afectat acest incident echipa sa, Garcia a răspuns: „Indiferent de formația de start a SUA, ceea ce a contat cu adevărat pentru noi a fost planul nostru de joc”.

„Grupul este foarte matur. Le-am spus că ceea ce contează cel mai mult suntem noi”, a spus el.

Intervenția lui Trump și criticile din Europa

Președintele american Donald Trump a confirmat luni că i-a solicitat șefului FIFA, Gianni Infantino, „o revizuire” a cartonașului roșu pe care l-a primit Folarin Balogun în duelul cu Bosnia din șaisprezecimile Cupei Mondiale și care urma să îl împiedice pe atacant să joace în optimea de finală cu Belgia.

„Tot ce am făcut, am cerut o revizuire, pentru că nu am considerat că a fost un fault”, le-a spus Trump reporterilor prezenți în Biroul Oval, citat de Reuters.

Decizia FIFA a declanșat un scandal, acuzații de corupție și criticile taberei belgiene.

Ministrul belgian al Afacerilor Externe, Maxime Prévot, a criticat luni FIFA. „În calitate de fost arbitru de fotbal, m-am angajat întotdeauna să respect regulile și să mă asigur că deciziile sunt echitabile. Această decizie ridică în mod evident multe întrebări”, a declarat Prévot pentru Politico.

Luni, chiar Comisia Europeană s-a pronunțat pe tema cazului.

Glen Micallef, comisarul european al cărui portofoliu include sportul, a declarat că deciziile din domeniul sportului ar trebui să revină organismelor sportive și nu politicienilor.

„Mulți fani ai fotbalului, inclusiv foști jucători, și-au exprimat deja opinia cu privire la suspendarea lui Balogun. Ca fan, și eu consider că a fost o decizie greșită”, a scris Micallef.

„Acestea fiind spuse, am fost întotdeauna clar. Deciziile privind regulile sportive și chestiunile sportive țin de competența organismelor sportive, nu a politicienilor. Influențarea deciziilor sportive ar submina autonomia sportului”, a adăugat el.

Și UEFA a criticat decizia organizației internaționale de a reveni asupra cartonașului roșu pe care îl primise Balogun, o decizie care, potrivit UEFA, „a trecut o linie roșie”.