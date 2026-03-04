Sari direct la conținut
SUA exclude Rosneft Germania de la sancţiunile împotriva Rusiei pe termen nelimitat

HotNews.ro
PCK-Raffinerie este una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Germania. A fost mult timp controlată de gigantul rus Rosneft. Foto: Patrick Pleul / AFP / Profimedia

Administrația SUA va scuti unitatea germană a companiei ruse Rosneft de sancţiunile împotriva marelui producător de petrol pe termen nelimitat, a relatat miercuri Bloomberg News, citând o persoană familiarizată cu acest subiect.

„Suntem într-un dialog strâns şi foarte constructiv cu autorităţile americane relevante, în vederea extinderii scutirii americane cât mai curând posibil”, a declarat totodată, pentru agenția de presă Reuters, Ministerul german al Economiei, scrie News.ro.

Germania a plasat unităţile locale ale companiei ruse Rosneft sub administrare fiduciară în 2022, după ce invazia Moscovei în Ucraina a răsturnat relaţiile energetice de zeci de ani dintre Berlin şi Rusia.

Activele includ o participaţie în rafinăria PCK Schwedt, un furnizor cheie de combustibil pentru regiunea capitalei.

Biroul de Control al Activelor Străine al Trezoreriei SUA ar urma să anunţe o decizie vineri, deşi momentul ar putea să se schimbe, potrivit Bloomberg News.

O prelungire a derogării existente de la sancţiunile SUA ar reduce riscul de perturbări ale operaţiunilor de rafinare din Germania, într-un moment în care escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu destabilizează pieţele energetice globale.

În octombrie, Reuters a relatat că Washingtonul a dat asigurări scrise că operaţiunile germane deţinute anterior de Rosneft vor fi scutite de noile sancţiuni energetice ale SUA.

