SUA extinde interdicția și restricțiile de călătorie pentru alte 20 de țări – LISTĂ

Administrația Trump a anunțat marți că extinde restricțiile de călătorie în SUA, după ce, în luna iunie, cetățenii din 12 țări au fost anunțați că nu vor mai putea intra pe teritoriul american, potrivit The Guardian.

Astfel, cetățenii din Burkina Faso, Mali, Niger, Sudanul de Sud și Siria, au interdicție de intrare în SUA. De asemenea, administrația a restricționat complet călătoriile persoanelor cu documente de călătorie emise de Autoritatea Palestiniană.

Alte 15 țări se confruntă cu restricții parțiale: Angola, Antigua și Barbuda, Benin, Coasta de Fildeș, Dominica, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia și Zimbabwe.

Inițial, interdicția din luna iunie, includea Afganistan, Myanmar, Ciad, Republica Congo, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan și Yemen și a sporit restricțiile pentru vizitatorii din Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan și Venezuela.

Casa Albă a transmis marți că restricțiile sunt „necesare pentru a împiedica intrarea cetățenilor străini despre care Statele Unite nu au suficiente informații pentru a evalua riscurile pe care le prezintă. Este datoria președintelui să ia măsuri pentru a se asigura că cei care doresc să intre în țara noastră nu vor face rău poporului american”.

Noua măsura reprezintă o intensificare a represiunii lui Trump imediat după împușcarea a doi membri ai Gărzii Naționale în Washington DC, pe 26 noiembrie. Suspectul este un cetățean afgan care a servit într-o unitate subordonată CIA în Afganistan și a fost acceptat în SUA după retragerea CIA din această țară în 2021. Apoi, i s-a acordar azil.

Administrația Trump a evidențiat acest caz pentru a justifica înăsprirea controalelor asupra imigrației. De atunci, președintele însuși s-a angajat într-o retorică rasistă incendiară împotriva unor grupuri de imigranți, scrie The Guardian.

Includerea Siriei pe lista restricțiilor de călătorie vine la câteva zile după ce trei americani, doi soldați și un civil, au fost uciși în această țară într-un atac pe care SUA l-a atribuit Statului Islamic.

Trump l-a primit recent pe președintele țării, Ahmed al-Sharaa, la Casa Albă. O fișă informativă a Casei Albe care justifică includerea țării pe listă afirma: „Deși țara depune eforturi pentru a aborda provocările sale în materie de securitate în strânsă coordonare cu Statele Unite, Siria nu dispune încă de o autoritate centrală adecvată pentru eliberarea pașapoartelor sau a documentelor civile și nu are măsuri adecvate de control și verificare”.