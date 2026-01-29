Washingtonul încearcă să afle punctele nevralgice ale Iranului. Întâlniri de taină cu aliați cheie ai SUA

Imagine ilustrativă cu un bombardier strategic B-2 Spirit al SUA lansând o bombă „bunker buster” ca cele despre care presa americană spune că au fost folosite în atacul asupra instalațiilor nucleare iraniene în iunie 2025. Foto: captură X

Administrația Trump găzduiește săptămâna aceasta o întâlnire cu înalți oficiali din domeniul apărării și informațiilor din Israel și Arabia Saudită pentru discuții privind Iranul, în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, ia în considerare lovituri militare, potrivit unor surse americane la curent cu subiectul, relatează Axios, scrie Reuters.

Reuters precizează că nu a putut verifica imediat această informație. Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea unui punct de vedere.

Incertitudinea cu privire la posibilitatea unei acțiuni militare în Iran a persistat după ce Trump a declarat că o „armadă” se îndreaptă spre această țară din Orientul Mijlociu, dar că speră să nu fie nevoit să o folosească.

„O armadă masivă se îndreaptă spre Iran. Se deplasează rapid, cu mare putere, entuziasm și scop precis. Este o flotă mai mare, condusă de marele portavion Abraham Lincoln, decât cea trimisă în Venezuela. La fel ca în cazul Venezuelei, este pregătită, dispusă și capabilă să-și îndeplinească rapid misiunea, cu viteză și violență, dacă este necesar”, a scris miercuri președintele SUA într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

„Sperăm că Iranul va ‘veni rapid la masă’ și va negocia un acord corect și echitabil – FĂRĂ ARME NUCLEARE – unul care să fie benefic pentru toate părțile. Timpul se scurge, este cu adevărat esențial! Așa cum am spus Iranului o dată înainte: FACEȚI UN ACORD! Ei nu au făcut-o, și a urmat ‘Operațiunea Midnight Hammer’, o distrugere majoră a Iranului”, a continuat Trump, referindu-se la operațiunea prin care bombardiere americane au lovit siturile nucleare ale Iranului anul trecut.

Ce fac israelienii și saudiții în SUA

Israelienii s-au deplasat la Washington pentru a împărtăși informații despre potențiale ținte din Iran, în timp ce oficialii saudiți au încercat să contribuie la evitarea unui război regional mai amplu, insistând asupra unei soluții diplomatice, potrivit Axios.

Șeful serviciilor secrete militare israeliene, generalul Shlomi Binder, a avut marți și miercuri întâlniri cu înalți oficiali de la Pentagon, CIA și Casa Albă, au declarat doi oficiali americani.

Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman i-a spus președintelui iranian Masoud Pezeshkian că Riadul nu va permite ca spațiul său aerian sau teritoriul său să fie utilizate pentru acțiuni militare împotriva Teheranului, a relatat agenția de știri de stat SPA la începutul acestei săptămâni.

Ministrul saudit al Apărării, Khalid bin Salman, fratele mai mic al puternicului prinț moștenitor, se întâlnește joi și vineri cu secretarul de stat american Marco Rubio și cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff.

Oficialii americani susțin că Teheranul nu pare interesat de un acord bazat pe condițiile maximaliste ale SUA.

Trump, dispus să urmeze calea diplomatică

Oficialii de la Casa Albă spun că Trump încă nu a luat o decizie finală. Deși miercuri a amenințat Iranul din nou cu lovituri care „vor fi mult mai grave” decât data trecută, consilierii săi susțin că este încă dispus să exploreze calea diplomatică, notează Axios.

În replică, oficialii iranieni au amenințat în repetate rânduri cu represalii puternice în cazul în care SUA decid să folosească forța militară.

„Un «atac limitat» este o iluzie. Orice acțiune militară a SUA, indiferent de origine și de amploare, va fi considerată un act de război, iar răspunsul va fi imediat, total și fără precedent, vizând centrul Tel Avivului și pe toți cei care susțin agresorul”, a scris Ali Shamkhani, consilierul principal al liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, pe X.

Iranul a amenințat, de asemenea, că va viza și bazele americane din regiune.

Concentrare de forțe americane în Golf

Portavionul USS Abraham Lincoln și mai multe distrugătoare cu rachete ghidate au ajuns deja în Orientul Mijlociu, iar concentrarea militară a SUA în Golf va fi finalizată în zilele următoare, potrivit unor oficiali americani.

Trump a declarat luni pentru Axios că „armada” pe care a adunat-o în largul Iranului este „mai mare decât Venezuela”.

„Directiva în acest moment este să ne pregătim, dar se pare că președintele va ajunge la un alt punct de decizie cu privire la Iran în zilele următoare”, a declarat un oficial american.