ULTIMA ORĂ Donald Trump amenință explicit Iranul cu o intervenție militară, „la fel ca în cazul Venezuelei”: „Timpul se scurge”

Președintele american Donald Trump a amenințat miercuri după-amiaza Iranul cu o intervenție militară și a amintit regimului de la Teheran de acțiunea SUA în Venezuela.

„O armadă masivă se îndreaptă spre Iran. Se deplasează rapid, cu mare putere, entuziasm și scop precis. Este o flotă mai mare, condusă de marele portavion Abraham Lincoln, decât cea trimisă în Venezuela. La fel ca în cazul Venezuelei, este pregătită, dispusă și capabilă să-și îndeplinească rapid misiunea, cu viteză și violență, dacă este necesar”, a scris miercuri președintle SUA într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

„Sperăm că Iranul va ‘veni rapid la masă’ și va negocia un acord corect și echitabil – FĂRĂ ARME NUCLEARE – unul care să fie benefic pentru toate părțile. Timpul se scurge, este cu adevărat esențial! Așa cum am spus Iranului o dată înainte: FACEȚI UN ACORD! Ei nu au făcut-o, și a urmat ‘Operațiunea Midnight Hammer’, o distrugere majoră a Iranului”, a continuat Trump. Operațiunea „Midnight Hammer” a fost numele de Pentagon operațiunii prin care bombardiere americane au lovit siturile nucleare ale Iranului în data de 22 iunie a anului trecut.

„Următorul atac va fi mult mai rău!”, a amenințat liderul de la Casa Albă. „Nu lăsați asta să se întâmple din nou. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, și-a încheiat el mesajul.

Știre în curs de actualizare.