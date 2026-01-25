FOTO SUA, paralizată de o furtună „istorică”. 160.000 de oameni fără curent și mii de zboruri anulate. Trump a decretat stare de urgență: „Stați la căldură”

Haosul alb se extinde rapid în SUA, unde gheața și viscolul au lăsat 160.000 de locuințe fără curent și au anulat peste 4.000 de zboruri sâmbătă. În timp ce urgia înaintează spre est, președintele Donald Trump a declarat stare de urgență în 12 state, avertizând asupra unui fenomen meteorologic „istoric”, potrivit Reuters, citată de News.ro.

Gerul și precipitațiile înghețate vor afecta cea mai mare parte a estului american în zilele următoare. Experții meteo estimează că episoadele de zăpadă și lapoviță se vor prelungi de duminică până săptămâna viitoare, acoperind două treimi din regiune.

Președintele Donald Trump a descris furtunile ca fiind „istorice” și a decretat sâmbătă stare de urgență în 12 state: Carolina de Sud, Virginia, Tennessee, Georgia, Carolina de Nord, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana și Virginia de Vest.

Totodată, el a transmis un mesaj cetățenilor pe Truth Social: „Vom continua să monitorizăm situația și să păstrăm legătura cu toate statele aflate în calea acestei furtuni. Aveți grijă și stați la căldură”.

Până în prezent, 17 state și Districtul Columbia au instituit starea de urgență, în timp ce secretarul DHS, Kristi Noem, a raportat zeci de mii de locuințe fără electricitate în sudul țării. Aceasta a subliniat că echipele de intervenție sunt deja pe teren și lucrează contracronometru pentru a repara rețelele afectate și a restabili alimentarea cu energie.

Bilanțul penelor de curent este în continuă creștere, atingând sâmbătă seară un vârf de peste 160.000 de consumatori rămași în întuneric. Potrivit datelor furnizate de PowerOutage.com, cele mai critice situații se înregistrează în statele Louisiana și Texas

Pentru a limita extinderea penelor de curent, Departamentul Energiei din SUA a emis un ordin de urgență sâmbătă, permițând operatorului de rețea din Texas (ERCOT) să folosească generatoarele de rezervă ale centrelor de date și ale altor unități esențiale din stat.

Alertă de „impact catastrofal”

Serviciul Național de Meteorologie a emis o avertizare privind o furtună de iarnă atipică prin extindere și durată, ce amenință sud-estul SUA cu acumulări masive de gheață. Experții avertizează că fenomenul ar putea genera „impacturi paralizante, chiar catastrofale” în regiunile cele mai afectate.

Meteorologii au prevăzut temperaturi minime record şi vânt periculos de rece, care vor ajunge până luni în regiunea Great Plains din SUA.

Pene de curent masive și paralizie pe aeroporturi

Până sâmbătă noapte, traficul aerian din SUA a fost grav perturbat, cu peste 4.000 de zboruri anulate, conform datelor FlightAware. Situația se va agrava duminică, zi pentru care au fost deja anulate alte 9.400 de curse aeriene.

Marile companii aeriene din SUA și-au avertizat clienții cu privire la modificările bruște de program, adoptând măsuri drastice pentru a face față furtunii:

Delta Air Lines a operat anulări masive în hub-uri cheie precum Atlanta, Boston și New York, mobilizând echipe specializate din regiunile nordice pentru a sprijini operațiunile de degivrare din aeroporturile sudice.

JetBlue a raportat deja aproximativ 1.000 de curse anulate până luni, avertizând că numărul acestora ar putea crește.

United Airlines a optat pentru anularea proactivă a zborurilor în zonele cu prognoze severe, încercând astfel să limiteze haosul de pe aeroporturi.

Sâmbătă, operatorii rețelelor electrice din SUA au intrat în alertă maximă, intensificând măsurile de siguranță pentru a preveni întreruperile controlate de curent. Reprezentanții Dominion Energy, care gestionează infrastructura vitală a centrelor de date din Virginia, au avertizat că acumulările de gheață prognozate ar putea declanșa unul dintre cele mai grave incidente de iarnă din istoria companiei.

În cadrul unei conferințe de presă privind mobilizarea guvernului, secretarul Kristi Noem a lansat un apel urgent către populație: „Va fi extrem de frig. Încurajăm pe toată lumea să își facă provizii de combustibil și alimente; vom trece împreună peste această încercare”.

În urma apelului lansat sâmbătă de secretarul DHS, numeroase supermarketuri din statele aflate sub cod roșu au raportat rafturi golite de alimente de bază și cozi interminabile la stațiile de alimentare.