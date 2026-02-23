Mesajul UE pentru Donald Trump, după ce președintele SUA a anunțat noua taxă vamală generală de 15%

Comisia Europeană a cerut Statelor Unite să respecte termenii acordului comercial UE-SUA încheiat anul trecut, după ce Curtea Supremă de la Washington a anulat taxele vamale globale impuse de Donald Trump, iar acesta a răspuns cu o nouă taxă generală la importurile în SUA, relatează Reuters.

Comisia, care negociază politica comercială în numele celor 27 de state membre ale UE, a declarat că Washingtonul trebuie să ofere „claritate deplină” cu privire la pașii pe care intenționează să îi facă în urma hotărârii instanței.

După ce Curtea Supremă a SUA a anulat vineri taxele vamale globale impuse de Trump, președintele SUA a anunțat o nouă taxă temporară de 10%, aplicată în mod generalizat, pe care a anunțat doar o zi mai târziu că o va majora la 15%.

„Situația actuală nu este favorabilă realizării unui comerț și unor investiții transatlantice «echitabile, echilibrate și reciproc avantajoase», așa cum au convenit ambele părți” în declarația comună care stabilește termenii acordului comercial de anul trecut”, a transmis duminică Comisia Europeană. „Un acord este un acord”, a subliniat Comisia condusă de Ursula von der Leyen.

UE, mesaj mai ferm pentru Trump, dar rămân multe neclarități

Reuters notează că aceste comentarii au fost formulate într-un ton mult mai ferm decât reacția inițială de vineri a Comisiei, când aceasta a declarat doar că analizează rezultatul deciziei Curții Supreme și că menține contactul cu administrația SUA.

Înțelegerea comercială de anul trecut a stabilit o rată a taxelor vamale americane de 15% pentru majoritatea bunurilor din UE, cu excepția celor acoperite de alte taxe sectoriale, cum ar fi cele pentru oțel. De asemenea, a permis o cotă de zero pentru unele produse, precum aeronavele și piesele de schimb. UE a fost de acord să elimine taxele de import pentru multe bunuri americane și a renunțat la amenințarea de a riposta prin majorarea taxelor vamale.

Nu este clar dacă noile taxe de 15% impuse de Trump înlocuiesc acordul UE–SUA. Dacă acest lucru se confirmă, scutirile de taxe vamale pentru anumite importuri din UE ar putea dispărea.

În plus, avantajul comparativ de care beneficia UE ca urmare a semnării înțelegerii de anul trecut pare să fi dispărut, întrucât chiar și țările fără un acord se confruntă acum cu aceeași rată generală de 15% pentru exporturile lor în SUA.

„În special, produsele din UE trebuie să continue să beneficieze de cel mai competitiv tratament, fără creșteri ale taxelor vamale peste plafonul clar și atotcuprinzător convenit anterior”, a declarat Comisia Europeană, adăugând că taxele vamale imprevizibile sunt perturbatoare și subminează încrederea pe piețele globale.

Comisia a precizat că Maros Sefcovic, comisarul european pentru comerț, a discutat sâmbătă această chestiune cu Jamieson Greer, reprezentantul comercial al SUA, și cu Howard Lutnick secretarul pentru comerț din cabinetul lui Donald Trump.