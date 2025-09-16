SUA se oferă să înlocuiască gazele rusești de pe piața europeană / UE analizează impactul în facturile oamenilor

Uniunea Europeană ar putea elimina treptat gazul rusesc în 6-12 luni, înlocuindu-l cu gaz natural lichefiat (LNG) din Statele Unite, a afirmat, pentru Reuters, secretarul american al Energiei, Chris Wright. În cadrul unor întâlniri pe care le-a avut săptămâna trecută cu oficialii europeni din sector, el le-a transmis că Washingtonul este pregătit să aducă suficient gaz în UE. Pe de altă parte, liderii europeni analizează dacă renunțarea atât de rapidă la gazul rusesc riscă să crească facturile oamenilor.

Wright s-a întâlnit joi cu comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, pentru a discuta despre încetarea achizițiilor de energie ale Europei din Rusia. UE negociază propuneri legale pentru eliminarea treptată a importurilor de petrol și gaz rusesc până în ianuarie 2028, cu o interdicție asupra contractelor pe termen scurt care va intra în vigoare de anul viitor.

„Cred că acest lucru s-ar putea face cu ușurință în 12 luni, poate chiar în șase luni”, a spus Wright, despre cât de repede ar putea UE să elimine treptat gazul rusesc.

„Am exprimat clar opinia că am putea face acest lucru mai repede. Din partea SUA, am putea să o facem mai repede și cred că ar fi bine dacă acele date ar fi devansate și mai mult. Nu știu dacă asta se va întâmpla, dar acesta a fost dialogul”, a spus el, referindu-se la întâlnirea sa cu Jorgensen.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Statele Unite cresc presiunea asupra Europei pentru a opri veniturile energetice către Moscova, încercând să pună capăt războiului din Ucraina, comentează Reuters. Fiind cea mai profitabilă sursă de export a Rusiei, veniturile din combustibili i-au finanțat războiul.

UE analizează dacă renunțarea bruscă la gazele rusești ar putea crește facturile europenilor

La rândul său, comisarul Jorgensen a afirmat că este inacceptabil ca UE să continue să importe energie din Rusia – dar că eliminarea treptată până în 2028 este ambițioasă și trebuie să se asigure că țările UE nu se confruntă între timp cu creșteri de prețuri la energie sau penurii de aprovizionare.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut că blocul ia în considerare o eliminare mai rapidă a combustibililor fosili din Rusia ca parte a unor noi sancțiuni împotriva Moscovei, fără a preciza modul în care Bruxelles ar face acest lucru.

Noile sancțiuni necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de membri ai UE. Ungaria și Slovacia s-au opus până acum sancțiunilor asupra gazului rusesc – motiv pentru care UE a propus eliminarea treptată până în 2028, într-o lege care poate fi aprobată de o majoritate consolidată a țărilor UE.

„Cu cât eliminăm mai repede, cu atât mai repede pui presiune pe Rusia”, a mai spus secretarul american pentru Energie, Chris Wright.

Se estimează că Europa va cumpăra aproximativ 13% din gazul său din Rusia în acest an, în scădere de la aproximativ 45% înainte de invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022.