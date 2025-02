SUA și Ucraina discută un acord „îmbunătățit” privind mineralele rare, după ce refuzul lui Zelenski a stârnit furia lui Trump

Administrația Trump a oferit Ucrainei un proiect „îmbunătățit” pentru acordul privind mineralele între cele două țări, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a înfuriat pe Donald Trump prin respingerea ofertei inițiale a SUA, au declarat pentru publicația Axios un oficial ucrainean, un oficial american și trei surse aflate la curent cu această chestiune.

Dezacordul cu privire la mineralele rare ale Ucrainei a contribuit săptămâna aceasta la declanșarea unei crize mult mai ample în relațiile SUA-Ucraina, Trump denunțându-l pe Zelenski drept un „dictator” care a ales războiul cu Rusia, iar Zelenski acuzându-l pe Trump că trăiește într-o „bulă de dezinformare rusă”.

Surse din ambere tabere spun acum că o înțelegere pare mai probabilă, potrivit Axios.

O sursă avizată a precizat că mai mulți consilieri ai lui Zelenski l-au încurajat să semneze propunerea actualizată pentru a evita o nouă ciocnire cu Trump și pentru a-i permite președintelui american să justifice sprijinul SUA pentru Ucraina.

„Au existat îmbunătățiri semnificative în proiectul recent și acesta este în conformitate cu legislația ucraineană”, a declarat sursa.

Consilierul pentru securitate națională Mike Waltz le-a spus joi reporterilor că Zelenski trebuie să „revină la masă” în chestiunea acordului privind mineralele.

„Aceasta este o negociere. Iar într-o negociere, negociezi. Ucraina dorește să negocieze mineralele, așa că vorbim despre asta”, a declarat un oficial al Casei Albe.

Imaginea de ansamblu

Ucraina deține rezerve semnificative de minerale de „pământuri rare”, esențiale pentru cele mai avansate tehnologii din lume. În total, valoarea mineralelor ar putea ajunge la trilioane de dolari.

Înțelegerea privind mineralele nu este legată în mod explicit de niciun acord care să pună capăt războiului din Ucraina, însă cele două aspecte s-au ciocnit săptămâna aceasta într-o manieră dramatică.

Ideea unui parteneriat economic între Ucraina și SUA a fost evocată inițial în septembrie anul trecut de Zelenski, în timpul unei întâlniri cu Trump, la New York.

Săptămâna trecută, cu trei ore înainte ca secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, să sosească la Kiev pentru o întâlnire cu Zelenski, ambasadorul SUA le-a prezentat oficialilor ucraineni un draft de acord pentru cooperarea privind exploatarea mineralelor.

Potrivit a două surse care au citit proiectul original, documentul prevedea că 50% din veniturile rezultate vor fi acordate SUA, că acordul se va afla sub jurisdicția unui tribunal din New York și că acordul va prevala asupra oricăror alte acorduri comerciale ale Ucrainei.

În timpul întâlnirii lor, Bessent i-a spus lui Zelenski că Trump a insistat să îl semneze imediat. Zelenski i-a spus lui Bessent că nu poate semna un acord pe care abia îl primise, conform surselor publicației americane.

Ucrainenii au fost, de asemenea, dezamăgiți de faptul că proiectul american nu includea nicio garanție de securitate pentru Ucraina și de faptul că le era impus într-un moment în care Kievul era, de asemenea, exclus din discuțiile dintre SUA și Rusia cu privire la viitorul Ucrainei.

Dar oficialii ucraineani au fost, de asemenea, surprinși când Trump a început să îl atace public pe Zelenski, inclusiv pe tema propunerii privind mineralele.

„Scott Bessent chiar a mers acolo și a fost tratat destul de grosolan pentru că, în esență, i-au spus «nu»”, a afirmat Trump miercuri, în fața presei. „S-a întors cu mâna goală. Nu au vrut să semneze documentul”, a mai declarat liderul de la Casa Albă.

Câteva zile mai târziu, când Zelenski s-a întâlnit cu vicepreședintele american JD Vance și cu secretarul de stat Marco Rubio, la Munchen, aceștia i-au prezentat un proiect de memorandum pentru un acord mai puțin obligatoriu privind exploatarea mineralelor, a precizat un oficial ucrainean.

Zelenski le-a spus lui Vance și Rubio că nu poate semna deoarece un astfel de acord trebuie să fie aprobat de parlament, conform Constituției ucrainene.

„Aceasta a fost o noutate pentru noi, pe care echipa lui Zelenski nu ne-a spus-o niciodată înainte de acea întâlnire”, a declarat un oficial al administrației Trump. „Nu părea că a fost de bună credință”, a precizat această sursă, pentru Axios.

Poziția lui Zelenski cu privire la afacerea cu mineralele rare a fost una dintre problemele care i-au frustrat pe Trump și pe alți înalți oficiali americani și a exacerbat tensiunile existente cu privire la întâlnirea SUA-Rusia din Arabia Saudită, spun oficialii americani și ucraineni citați de Axios.

Trump a declarat miercuri seară că încearcă să „resusciteze” acordul privind mineralele.

Waltz îi transmite lui Zelenski că „trebuie să reducă tonul și să semneze acel acord”

Kievul trebuie să-și controleze criticile la adresa Washingtonului și să semneze acordul propus de acesta asupra resurselor minerale ucrainene, în timp ce Statele Unite încearcă să obțină un acord de pace cu Rusia acceptabil pentru toate părțile, a declarat joi consilierul pentru securitate națională al președintelui Trump, Mike Waltz, care a combătut criticile referitoare la excluderea de la discuțiile cu Rusia a Ucrainei, Uniunii Europene și Regatului Unit, afirmând că acestea vor fi implicate în proces printr-o „diplomație navetă”, au relatat joi Reuters și Agerpres.

Ucrainenii „trebuie să reducă tonul și să arunce o privire mai atentă și să semneze acel acord”, a indicat Mike Waltz într-un interviu acordat postului Fox News, referindu-se la memorandumul inițial ce prevedea ca Ucraina și SUA să împartă resursele minerale ucrainene, în special metalele rare („pământuri rare”), acord pe care Trump îl consideră o formă de compensație pentru ajutorul oferit Ucrainei de SUA în războiul cu Rusia, dar pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a refuzat să-l semneze întrucât nu prevedea garanții de securitate pentru Ucraina și nici asigurări pentru continuarea ajutorului militar american.

„Documentul nu era clar, era clar un singur lucru, că trebuie să dăm 50% din tot ce era specificat în document”, a explicat Zelenski miercuri la o conferință de presă, el insistând ca, în schimbul cedării parțiale către SUA a resurselor minerale, Ucraina să fie primită în NATO și trupe străine să fie dislocate în țara sa ca forțe de menținere a păcii, în cazul unui acord de pace cu Rusia.

Acest memorandum a fost inițial prezentat Kievului în timpul vizitei efectuate săptămâna trecută acolo de secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, dar Zelenski „dormea” atunci și nu a fost disponibil pentru o întâlnire cu acesta, a susținut Trump.

Documentul a fost apoi discutat de Zelenski cu vicepreședintele american J. D. Vance la Conferința de Securitate de la Munchen, unde președintele ucrainean a refuzat să-l semneze.

Acest refuz este pur și simplu inacceptabil pentru Statele Unite, după tot ce au făcut pentru Ucraina de când Rusia a atacat această țară, a insistat Mike Waltz în interviul pentru Fox News.

Totuși, el crede că divergențele dintre Kiev și Washington nu sunt ireconciliabile. „Președintele (Trump) a spus mereu cât de mult iubește poporul ucrainean”, a încercat consilierul Casei Albe să calmeze tensiunile, după ce Trump și Zelenski s-au jignit public în urma refuzului președintelui ucrainean de a semna acel memorandum privind împărțirea resurselor minerale cerut de SUA.

Zelenski l-a acuzat miercuri pe Trump că trăiește într-o „bulă de dezinformare rusă”, după ce președintele american i-a reproșat omologului său ucrainean că a preferat să poarte un război cu Rusia în loc să încerce să ajungă la o înțelegere cu aceasta.

De asemenea, președintele ucrainean și-a manifestat nemulțumirea față de excluderea țării sale și a aliaților europeni din discuțiile inițiate separat de Washington și Moscova.

Replicile lui Trump au venit într-o serie de postări pe rețeaua sa de socializare Truth Social. „Un dictator fără alegeri, Zelenski ar face bine să se miște repede sau va rămâne fără țară”, a scris Trump în cel mai recent mesaj de miercuri. „Ador Ucraina, dar Zelenski a făcut o treabă groaznică, țara sa este sfărâmată și MILIOANE (de oameni) au murit inutil”, a adăugat liderul american.

Într-o declarație dată câteva ore mai târziu în Florida, Trump l-a catalogat din nou pe Zelenski drept „dictator”.

„El refuză alegerile. Este jos în toate sondajele reale. Cum poți să fii sus când fiecare oraș este demolat?”, a completat președintele american.

„Un actor de comedie cu succes modest, Volodimir Zelenski a convins SUA să cheltuie 350 de miliarde de dolari pentru a se angaja într-un război care nu putea fi câștigat, care niciodată nu ar fi trebuit să înceapă”, l-a mai criticat președintele SUA pe omologul său ucrainean, într-un alt mesaj, în care a supraestimat ajutorul american. „Astăzi am auzit «oh, nu am fost invitați». Ei bine, ați fost acolo trei ani. Ar fi trebuit să-i puneți capăt acum trei ani. Nu ar fi trebuit niciodată să-l începeți”, a comentat de asemenea Trump, răspunzând criticilor că nu a primit ucrainenii și europenii la masa negocierilor cu Rusia pentru încheierea războiului.

Consilierul său pentru securitate națională a negat însă că aliații SUA și Kievul nu ar fi consultați. „Există un termen pentru aceasta în diplomație. Se numește diplomație navetă, întrucât aducerea tuturor la masă deodată pur și simplu nu a funcționat în trecut”, a argumentat Mike Waltz în interviul pentru Fox News.

„Deci, am abordat o parte, am abordat cealaltă parte, și urmează să avansăm procesul sub îndrumarea și leadership-ul președintelui Trump”, a mai susținut consilierul Casei Albe.