SUA suspendă toate cererile de imigrare din 19 ţări non-europene. Motivul invocat de administrația Trump

Toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărţilor verzi şi a cetăţeniei americane, depuse de imigranţi din 19 ţări non-europene, au fost suspendate de SUA. Motivele invocate de administrația Trump țin de securitatea naţională şi de siguranţa publică, potrivit Reuteres.

Suspendarea se aplică persoanelor din 19 ţări care erau deja supuse unei interdicţii parţiale de călătorie în luna iunie. Lista ţărilor vizate de suspendare sunt: Afganistan, Myanmar, Ciad, Republica Congo, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan şi Venezuela.

La sfârșitul lunii noiembrie, directorul Serviciilor de Cetăţenie şi Imigrare ale Statelor Unite (USCIS) a anunţat că, la indicaţia preşedintelui Donald Trump, a ordonat reexaminarea tuturor permiselor de şedere eliberate persoanelor din ţări „care prezintă motive de îngrijorare”. Decizia a venit după atacul comis la Washington de un afgan împotriva a doi membri ai Gărzii Naţionale.

„La indicaţia preşedintelui, am dispus reexaminarea completă şi riguroasă a fiecărei cărţi verzi pentru fiecare străin din fiecare ţară ce suscită motive de îngrijorare”, a scris directorul USCIS, Joe Edlow, într-o postare pe X, potrivit postului CNN, citat de News.ro.

Când a fost solicitată să ofere detalii suplimentare, inclusiv care sunt ţările considerate ca prezentând „motive de îngrijorare”, USCIS a indicat postului de televiziune CNN cele 19 ţări care erau enumerate într-un decret prezidențial din luna iunie.

De la revenirea la putere în ianuarie, Trump a acordat prioritate agresivă aplicării legilor privind imigraţia, trimiţând agenţi federali în marile oraşe ale SUA şi respingând solicitanţii de azil la frontiera dintre SUA şi Mexic. Administraţia sa a subliniat frecvent eforturile de deportare, dar până acum a pus mai puţin accent pe eforturile de reformare a imigraţiei legale.

Sharvari Dalal-Dheini, director senior al relaţiilor guvernamentale pentru Asociaţia Avocaţilor Americani pentru Imigrare, a declarat că organizaţia a primit rapoarte privind anularea ceremoniilor de depunere a jurământului, a interviurilor de naturalizare şi a interviurilor de ajustare a statutului pentru persoanele din ţările incluse pe lista interdicţiei de călătorie.

Sursa foto: Dreamstime.com