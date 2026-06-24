Subiecte la Matematică la Evaluarea Națională 2026. Profesor: „Un exercițiu va face diferența între nota 9 și nota 10”

Peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a au susținut miercuri, 24 iunie 2026, proba de Matematică din cadrul Evaluării Naționale. Este cel de-al doilea examen scris al sesiunii, după proba la Limba și literatura română, iar rezultatul obținut va conta la calculul mediei de admitere la liceu. Primele concluzii ale profesorilor arată că examenul a fost bine echilibrat și corect calibrat.

Potrivit profesoarei de matematică Nicoleta Adnana Melinte de la Școala Gimnazială nr. 165 din București, primele două subiecte au oferit șanse reale elevilor de nivel mediu să obțină rezultate bune, în timp ce Subiectul al III-lea a introdus gradual cerințe care au solicitat raționament, argumentare și o stăpânire aprofundată a geometriei.

„Subiectul la Matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026 a fost unul echilibrat și bine calibrat, fără surprize majore pentru elevii care au parcurs cu seriozitate materia și variantele de antrenament. Structura a respectat modelul consacrat, iar gradul de dificultate a crescut treptat de la exercițiile de bază către cerințele care au făcut diferența în lupta pentru nota maximă”, explică profesoara Nicoleta Adnana Melinte de la Școala Gimnazială nr. 165 din București.

Ce au avut de rezolvat elevii la Evaluarea Națională 2026 la Matematică

Subiectele primite de elevi la proba la Matematică de la Evaluarea Naționala 2026 au acoperit o gamă largă de competențe din programa de gimnaziu – de la calcule și algebră până la geometrie în plan și în spațiu.

La primele două subiecte, candidații au avut de rezolvat exerciții de calcul, procente, funcții, ecuații, reprezentări grafice și probleme de geometrie cu răspunsuri scurte sau alegere multiplă.

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