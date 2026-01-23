Două filme care tocmai au fost nominalizate la Premiul Oscar au apărut și în cinematografele din România, alături de noul titlu al unui actor deja premiat

Brendan Fraser într-o secvență din „Rental Family”, noul său film care a apărut concomitent în cinematografele din România cu două lungmetraje nominalizate la Premiul Oscar, FOTO: LMK / Imago Stock and People / Profimedia Images

Filmele „Hamnet” și „Marty Supreme”, care au fost nominalizate joi la Premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj, au apărut vineri și în cinematografele din România, după premierele lor la nivel internațional la finalul anului trecut. Odată cu ele a sosit în sălile de cinema și „Rental Family” (Familie de închiriat), noul film emoționant al lui Brendan Fraser și primul în care actorul american joacă rolul principal după pelicula care i-a adus Premiul Oscar.

Atât „Hamnet”, care spune povestea soției lui William Shakespeare în timp ce se luptă să accepte pierderea singurului ei fiu, cât și „Marty Supreme”, drama în care în care Timothée Chalamet interpretează rolul unui jucător de tenis de masă aspirant, au premiera generală în cinematografele din România în data de 23 ianuarie.

Joi, Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului le-a inclus pe ambele pe lista pentru Premiul Oscar pentru cel mai bun film, confirmând așteptările specialiștilor care le vedeau pe lista marilor favoriți.

„Hamnet” este regizat de cineasta de origine chineză Chloé Zhao, care în 2021 a câștigat atât Globul de Aur, cât și Oscarul, pentru cel mai bun regizor grație lungmetrajului său „Nomadland”. Noul ei film îi are pe actorul Paul Mescal (actorul principal din lungmetrajul „Gladiatorul II” apărut în 2024) în rolul lui Shakespeare, în timp ce actrița irlandeză Jessie Buckley (cunoscută din filme ca „Wild Rose” sau „The Lost „Daughter”) o joacă pe soția sa. Unii o vor recunoaște însă probabil dintr-un alt rol: cel al soției pompierului Vasili Ignatenko din popularul serial „Cernobîl” creat de HBO.

La Gala Globurilor de Aur, cea care deschide anual sezonul de premiere a industriei cinematografice, „Hamnet” a fost recompensat pe 11 ianuarie cu unul dintre cele mai râvnite premii, cel pentru cel mai bun lungmetraj de dramă. Pentru gala Premiilor Oscar, care va avea loc pe 15 martie și închide sezonul de premiere, filmul lui Zhao a obținut 8 nominalizări, inclusiv pentru Buckley, pentru cea mai bună actriță într-un rol principal. Cineasta chineză a fost nominalizată, la rândul ei, la Oscarurile pentru cel mai bun regizor și cel mai bun scenariu adaptat.

Filmul pentru care Timothée Chalamet e considerat favorit la Premiul Oscar

Chiar dacă un lungmetraj despre povestea de viață a unui jucător de tenis de masă ar putea suna oarecum plictisitor, lungmetrajul semnat de cineastul american Josh Safdie cu greu ar putea fi inclus în categoria respectivă. După premiera sa internațională, „Marty Supreme” a fost pe larg lăudat de criticii de film și apreciat de spectatori. Are o notă medie de 8,2 / 10 din peste 40.000 de evaluări publicate pe IMDb.

Interpretarea din „Marty Supreme” i-a adus deja lui Chalamet Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un lungmetraj de comedie sau musical, iar numeroși analiști îl văd acum favorit să ridice la jumătatea lunii martie statueta Oscar pentru cel mai bun actor principal.

În vârstă de 30 de ani, el este considerat cel mai în vogă actor din noua generație de la Hollywood, după ce a jucat atât în filme cu succes comercial uriaș (ca lungmetrajele „Dune” ale regizorului canadian Denis Villeneuve și „Wonka” din 2023), cât și în unele apreciate de critici („Lady Bird” sau „A Complete Unknown”).

În „Marty Supreme”, el joacă alături de Gwyneth Paltrow, aflată la primul său rol major după cel al lui Pepper Potts din filmul cu supereroi „Avengers: Endgame”. Scenariul noului film a convins-o pe actrița premiată cu Oscar pentru interpretarea sa din „Shakespeare in Love” să revină pe marele ecran după 6 ani în care s-a ocupat cu precădere de „Goop”, compania sa de lifestyle, și a acceptat doar roluri minore în seriale.

Pe lângă nominalizările obținute la Premiul Oscar pentru cel mai bun film și cel mai bun actor într-un rol principal, „Marty Supreme” a fost nominalizat la alte 7 categorii, inclusiv pentru cel mai bun regizor și cel mai bun scenariu original.

În cinematografe a apărut și „Rental Family”, noul film al lui Brendan Fraser

Vinerea aceasta are premiera generală în cinematografele din România și „Rental Family” (Familie de închiriat), filmul în care Brendan Fraser îl joacă pe Phillip Vandarploeug. Este vorba despre un actor american care trăiește la Tokyo și se străduiește să își găsească un scop în viață până când ajunge într-un job neobișnuit: la o agenție japoneză de „familii de închiriat”, ținând locul contracost membrilor unei familii sau făcând pe prietenul pentru străini. „El redescoperă sensul, apartenența și frumusețea conexiunii umane”, notează descrierea publicată de IMDb pentru film.

„Ce este o familie de închiriat? După ce sapi puțin, și cu siguranță că lectura scenariului ajută, vei afla că este o afacere care există încă din anii 1980. Cred că sunt vreo 300 și ceva dintre ele care funcționează acum în Tokyo, probabil mai multe de la lansarea filmului”, a explicat Fraser într-un interviu acordat la finalul anului trecut, înainte de premiera internațională a „Rental Family”.

Actorul în vârstă de 57 de ani, care în 2023 a primit primul său Premiu Oscar din carieră grație interpretării din drama „The Whale”, a spus totodată că recunoașterea din partea Academiei Americane a Artelor și Științelor Filmului i-a permis mai multă „lățime de bandă” în alegerea lungmetrajelor în care își dorește să joace. În același interviu acordat site-ului IndieWire, Fraser a oferit și un răspuns dezarmant pentru motivul ce l-a făcut să închirieze un arici în perioada petrecută în Japonia pentru filmările la „Rental Family”: „Pentru că nu mai făcusem asta până atunci”.

Filmul „The Whale”, care i-a adus Oscarul cu 3 ani în urmă, a fost un titlu marca A24. Este studioul care acum își pune speranțele la Oscaruri în „Marty Supreme”, după ce în ultimii ani a produs sau distribuit filme precum „Civil War”, lungmetrajul ce s-a bucurat de un succes peste așteptări în cinematografe în 2024, „A Different Man”, titlul care i-a adus lui Sebastian Stan primul Glob de Aur din carieră anul trecut, „Queer”, apreciatul film cu Daniel Craig într-un rol inedit după ce a renunțat la cel al lui James Bond, sau „The Brutalist”, peliculă pentru care Adrien Brody a câștigat al doilea Premiu Oscar din carieră, de asemenea, anul trecut.

„Sentimental Value”, o altă opțiune de top pentru cei care vor să vadă un film la cinematograf

Cei care vor să vadă un film la cinema în acest weekend mai au opțiune de clasă, care rulează în cinematografe de vinerea trecută. Este vorba despre lungmetrajul „Sentimental Value” (Valoare sentimentală) al lui Joachim Trier, unul dintre cei mai apreciați regizori europeni.

„Surorile Nora și Agnes se reunesc după mulți ani cu tatăl lor Gustav, un regizor cândva renumit, care îi oferă Norei un rol în cel mai nou film al său, însă ea îl refuză. Așa ajunge Gustav la Rachel Kemp, o actriță celebră de la Hollywood, pe care o aduce în mijlocul acestei întruniri personale și emoționante”, afirmă descrierea publicată de Cinemagia.ro.

Iar Gustvan este jucat de cunoscutul actor suedez Stellan Skarsgård, premiat cu Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un rol secundar grație interpretării sale din filmul în care joacă alături de Elle Fanning, Renate Reinsve și Inga Ibsdotter Lilleaas, printre alții. La European Film Awards, gală care a avut loc weekendul trecut, „Sentimental Value” a „măturat” concurența, mergând acasă cu 6 premii: pentru cel mai bun film, cea mai bună regie, ambele premii pentru interpretare – pentru Skarsgård și Reinsve -, pentru cel mai bun scenariu și cea mai bună coloană sonoră.

Pentru gala Premiilor Oscar care va avea loc în luna martie „Sentimental Value” a primit nominalizări la nu mai puțin de 9 categorii, în spatele doar a „Sinners” și „One Battle After Another”.

Motivele pentru care unele filme apar în cinematografele din România cu întârziere față de data premierei internaționale variază de la caz la caz, dar rareori au de-a face cu valoarea lor. De exemplu, unele sunt prezentate în premieră la marile festivaluri internaționale de film tocmai pentru a fi eligibile pentru sezonul premiilor.

A fost cazul și pentru „Marty Supreme”, care a fost prezentat criticilor de film printr-o proiecție „secretă” organizată în octombrie la Festivalul de Film de la New York pentru a fi eligibil la Globurile de Aur, gală pentru care nominalizările au fost anunțate în 8 decembrie 2024. „Marty Supreme” a avut astfel premiera internațională chiar și înainte de data fixată pentru lansarea în cinematografele din America de Nord, piața internă a Hollywood, 25 decembrie.