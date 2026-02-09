Suedia va înăspri regulile de acordare a cetățeniei pentru a reduce imigrația: „Cerințele sunt mult mai dure decât cele din situația actuală”

Johan Forssell, ministrul suedez pentru migrație și politici de azil, fotografiat în timpul unei conferințe de presă, FOTO: Caisa Rasmussen / AP / Profimedia Images

Suedia va înăspri regulile de acordare a cetățeniei, urmând ca solicitanții să se confrunte cu o perioadă de așteptare mai lungă, de opt ani, înainte de a putea depune cererea. Alte criterii vor fi legate de un prag minim de venit și un test privind nivelul de înțelegere a societății suedeze, a anunțat luni guvernul de centru-dreapta, citat de Reuters.

Guverne succesive au înăsprit politicile de imigrație începând din 2015, când aproximativ 160.000 de solicitanți de azil au căutat refugiu în Suedia. Însă actualul guvern condus de premierul Ulf Kristersson mizează pe faptul că o linie și mai restrictivă în materie de imigrație se va dovedi populară în rândul alegătorilor la alegerile parlamentare din septembrie.

„Aceste cerințe sunt mult mai dure decât cele din situația actuală, pentru că în prezent practic nu există cerințe (pentru a deveni cetățean)”, a declarat luni în fața jurnaliștilor Johan Forssell, ministrul suedez pentru migrație și politici de azil.

Guvernul de la Stockholm a precizat că persoanele care solicită cetățenia suedeză vor trebui să locuiască în țară timp de opt ani, față de cinci în prezent, să aibă un venit lunar de peste 20.000 de coroane suedeze (2.225 de dolari), și să poată promova un test de limbă și cultură.

„Pare rezonabil să știi dacă Suedia este o monarhie sau o republică, dacă vrei să fii cetățean”, a spus Forssell.

Regulile vor fi și mai dure pentru cei care solicită cetățenia suedeză, dar au cazier

Oricine are cazier judiciar, fie în Suedia, fie în străinătate, va trebui să aștepte mai mult înainte de a putea depune cererea. De exemplu, o persoană care a executat o pedeapsă de patru ani de închisoare ar trebui să aștepte 15 ani înainte de a putea solicita cetățenia.

Democrații Suedezi, partid anti-imigrație care susține guvernul de coaliție minoritar al lui Kristersson fără a face parte din executiv, afirmă că este nevoie de măsuri și mai dure pentru a reduce numărul celor care vin în Suedia.

Imigrația necontrolată este considerată responsabilă de creșterea infracționalității violente în Suedia, o problemă care a șocat țara nordică în ultimii ani.

Noile reguli privind acordarea cetățeniei suedeze vor intra în vigoare în data de 6 iunie, potrivit calendarului stabilit de guvern.

Suedia va înăspri regulile și pentru solicitanții de azil

Noul anunț făcut de Forssell vine după ce tot el a fost cel care a dezvăluit săptămâna trecută că guvernul suedez va înăspri regulile pentru solicitanții de azil. Una dintre măsuri vizează ca toți solicitanții de azil să fie obligați să locuiască în centre de primire a migranților pe durata procesării dosarelor lor.

Forssell a explicat că solicitanții de azil vor trebui să dovedească faptul că s-au mutat în aceste centre, în caz contrar riscând să-și piardă beneficiile sociale, și, de asemenea, să accepte restricții de deplasare.

„Persoanele care se află în sistem vor trebui să locuiască sub coordonarea Agenției pentru Migrație… vreau să subliniez că acestea nu sunt închisori”, a spus Forssell.

El a declarat că legislația actuală, care le permite solicitanților de azil să își aleagă singuri locuința, a dus la probleme de supraaglomerare, excluziune socială și a făcut mai ușoară șederea ilegală în Suedia.



Potrivit noii propuneri guvernamentale, pe care executivul speră să o pună în aplicare în luna octombrie a acestui an, solicitanții de azil care nu se conformează ar putea avea cererile respinse automat.

De asemenea, persoanele ale căror cereri au fost respinse ar urma să fie obligate să își înregistreze periodic locul unde se află, pentru a preveni intrarea lor în clandestinitate.

Numărul cererilor de azil a scăzut anul trecut în Suedia la cel mai redus nivel din ultimii 40 de ani.