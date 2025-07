Suma luată în fiecare lună de șeful RA-APPS, intrat și el în vizorul premierului Ilie Bolojan. Soția șefului de la protocol obținea mult mai mulți bani și avea mai multe joburi la stat

Marius Grăjdan urma să aibă anul acesta o indemnizație de conducere de peste 4,5 milioane lei (900.000 de euro), potrivit bilanțului contabil pe 2024, aprobat în mod oficial și legal, relatează site-ul economic Profit.ro. Ulterior, regia a ieșit public și a anunțat că este o greșeală de redactare. Declarația de avere a lui Grăjdan arată că un alt membru al familiei, soția sa, primea mult mai mulți bani la stat.

Acesta este cel de-al doilea moment controversat din ultimele săptămâni în care este implicat șeful RA-APPS, după scandalul închirierii sediului Eximbank dezvăluit de premierul Ilie Bolojan.

Potrivit declarației de anul trecut (ultima care este publică, potrivit noii legislații), familia Grăjdan deține un teren intravilan în județul Bacău, trei imobile, ceva mai mult de 5.000 de euro în conturi și avea o datorie de aproape 40.000 de euro la o bancă.

În 2023, Marius Grăjdan a câștigat ceva mai mult de 26.000 de lei/lună, adică circa 5.300 de euro.

Soția câștiga dublu de la stat

Soția sa, Vasilica Grăjdan câștiga însă de la stat, mai mult, după cum a relatat în mai multe ocazii site-ul De Fapt. Asta pentru că Vasilica Grăjdan era membru în Consiliul de Administrație la Nuclearelectrica, de unde a primit o indemnizație de 171.000 de lei pe an, angajată ca director în cadrul Transgaz, de unde a primit 363.000 de lei pe an și angajată la Eurotransgaz, în Republica Moldova, de la unde a luat 38.000 de lei. Un total de 572.000 de lei/114.000 pe an, adică circa 9.500 de euro pe lună.