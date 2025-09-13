Suma uriașă de care are nevoie Ucraina pentru încă un an de război. Cât costă o singură zi de conflict

Război în Ucraina. Vehicul blindat ucrainean pe un drum din regiunea Donețk, la 17 martie 2025.. Sursă foto: Roman PILIPEY / AFP / Profimedia

Ucraina va avea nevoie de cel puțin 120 de miliarde de dolari pentru apărare în anul 2026, dacă războiul cu Rusia va continua, a declarat ministrul Apărării Denis Șmihal, informează Reuters.

Șmihal a spus că fondurile sunt esențiale pentru menținerea liniilor de apărare, producția de drone și alte arme, apărarea antiaeriană și descurajarea agresiunii ruse.

„Economia războiului demonstrează că, dacă vom cheltui mai puțini bani decât Rusia, apoi vom plăti cu teritoriile și, cel mai important, cu viețile noastre”, a spus Șmihal într-o conferință la Kiev.

Cheltuielile de apărare ale Ucrainei au crescut exponențial după invazia rusă din februarie 2022, iar acum 31% din PIB este alocat armatei. Pentru anul în curs au fost alocate 63 de miliarde de dolari pentru apărare, la care se adaugă armamentul furnizat de aliații occidentali ai Kievului.

Roksolana Pidlasa, președinta comisiei parlamentare pentru buget, a spus că costurile războiului au continuat să crească. Astfel, în 2025, o zi de război costă 172.000.000 dolari, față de 140.000.000 în 2024. Suma include salariile soldaților, armamentul și plățile pentru cei răniți sau pentru familiile celor uciși. „Avem nevoie să obținem toate resursele necesare, toți banii necesari”, a spus Pidlasa.

Deși nu au fost oferite detalii legate de sursele adiționale de finanțare, oficialii guvernamentali ucraineni au cerut aliaților să găsească o modalitate de a utiliza activele înghețate ale Rusiei din Occident pentru finanțarea eforturilor de război ale Kievului.

Războiul cu Rusia s-a intensificat în ultimele luni, cu lupte intense care au loc pe un front de mai bine de 1.000 de kilometri și cu rușii care intensifică atacurile aeriene asupra orașelor ucrainene din spatele frontului.

Eforturile diplomatice pentru încheierea războiului nu au adus până acum rezultate concrete. În această săptămână, tensiunile au atins un nou nivel după ce avioane NATO s-au ridicat de la sol pentru a doborî mai multe drone care au încălcat, miercuri, spațiul aerian al Poloniei.

„Până la obținerea unei soluții diplomatice, vom continua să luptăm, iar ca să luptăm, avem nevoie de bani. Apărarea are un cost financiar enorm”, a spus Pidlasa.