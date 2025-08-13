Summitul istoric Trump-Putin, la un pas să aibă loc lângă România. Culisele întâlnirii din Alaska

Planificarea rapidă a summitului dintre Donald Trump și Vladimir Putin a scos la iveală un detaliu neașteptat: locația întâlnirii a fost aleasă după negocieri intense în care Rusia s-a opus oricărei destinații europene. Chiar și cu opțiuni precum Ungaria, o țară unde premierul Viktor Orban este apropiat de ambii lideri, pe masă, Kremlinul a preferat o călătorie în Alaska, un teritoriu care a aparținut cândva Imperiului Rus, cel mai probabil pentru a evita o posibilă arestare a lui Putin în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională în 2023, relatează CNN.

Oficialii americani care s-au străduit în acest weekend să identifice și să rezerve un loc pentru summitul de vineri dintre președintele Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin au descoperit rapid o problemă majoră: vara este sezonul turistic de vârf în Alaska, iar opțiunile disponibile pentru a-i găzdui pe cei doi lideri mondiali erau extrem de limitate.

Când unii locuitori proeminenți din Alaska au aflat că Trump și Putin vor ajunge în statul american, câțiva au început să-i contacteze pe aliații președintelui SUA cu o propunere: ar putea casele lor să fie o opțiune? Nu este clar dacă aceste oferte au ajuns vreodată la oficialii de la Casa Albă, care sunau la locații din Juneau, capitala statului, precum și din Anchorage și Fairbanks.

Organizatorii summitului au ajuns de curând la concluzia că singurul oraș din acest stat imens care oferea opțiuni viabile pentru summit era Anchorage. Și doar baza militară Elmendorf-Richardson, care se află la periferia nordică a orașului, îndeplinea cerințele de securitate pentru această întâlnire istorică, deși Casa Albă sperase să evite o vizită a liderului rus și a anturajului său într-o bază militară americană.

Acolo se vor întâlni cei doi lideri vineri, au declarat doi oficiali ai Casei Albe, conform CNN.

Oficialii ruși și americani lucrează la detaliile întâlnirii

Încercarea de a găsi un loc potrivit pentru summitul istoric a subliniat graba oficialilor de a stabili detaliile întâlnirii de vineri, prima întâlnire dintre liderii de vârf ai SUA și Rusiei după mai bine de patru ani.

Pregătirile sunt în toi pentru summitul de vineri, oficialii americani și ruși grăbindu-se să pună la punct această întâlnire de mare anvergură. Diplomații de rang înalt ai celor două țări, secretarul de stat Marco Rubio și ministrul de externe Serghei Lavrov, au discutat marți „anumite aspecte ale pregătirii”, potrivit ministerului de Externe de la Moscova.

De obicei, un summit cu miză mare cu un adversar al SUA este precedat de negocieri ample privind agenda și rezultatele. Însă Trump a declarat că abordează întâlnirea ca pe o sesiune de „testare”, fără așteptări cu privire la modul în care va decurge. Marți, Casa Albă a catalogat-o drept o „sesiune de ascultare”.

„Președintele simte că trebuie să-l privească pe omul care stă de cealaltă parte a mesei. Trebuie să-l vadă față în față. Trebuie să-l asculte în particular. Trebuie să-l evaluez uitându-se la el”, a declarat șeful diplomației americane, marți dimineață, într-un interviu radio cu Sid Rosenberg, oferind o explicație pentru motivul pentru care cele cinci convorbiri telefonice cunoscute ale lui Trump cu Putin din acest an nu ar fi suficiente pentru a determina intențiile liderului de la Kremlin.

Destinație europeană, exclusă

SUA și Rusia au ales Alaska ca loc de desfășurare a summitului după lungi negocieri în culise, potrivit unor persoane familiarizate cu problema, notează CNN. Au fost puține locuri potrivite pentru întâlnire, au spus sursele citate de televziunea americană, mai ales având în vedere mandatul de arestare pentru crime de război emis pe numele lui Putin de Curtea Penală Internațională în 2023.

De aceea Rusia s-a opus unei destinații europene, chiar și într-un oraș precum Viena sau Geneva, unde liderii americani și ruși s-au întâlnit încă din perioada Războiului Rece. În timp ce Putin a propus Emiratele Arabe Unite ca locație care se potrivea „perfect”, mulți din interiorul Casei Albe sperau să evite o altă călătorie lungă în Orientul Mijlociu după vizita lui Trump din luna mai.

În cele din urmă, potrivit unor surse, atenția s-a îndreptat către Ungaria, al cărei prim-ministru, Viktor Orbán, este apropiat atât de Trump, cât și de Putin, și Statele Unite, ca posibile țări gazdă, potrivit a doi oficiali americani.

Oficialii americani au fost mulțumiți și oarecum surprinși când președintele rus a acceptat o întâlnire pe teritoriul SUA – pe un teritoriu care a făcut parte din Imperiul Rus, nu mai puțin.

„O mare victorie pentru Putin”

„Mi s-a părut foarte respectuos faptul că președintele Rusiei vine în țara noastră, în loc să mergem noi în țara lui sau chiar într-o țară terță”, a declarat Trump săptămâna aceasta, în timp ce echipa sa se grăbea să finalizeze detaliile summitului.



Alții nu au fost atât de impresionați.



„Singurul loc mai bun pentru Putin decât Alaska ar fi dacă summitul ar avea loc la Moscova”, a declarat fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump, John Bolton, care s-a certat cu Trump în timpul primului său mandat. „Așadar, cred că aranjamentul inițial este o mare victorie pentru Putin.”

Ultima dată când un președinte american s-a întâlnit cu Putin, summitul din 2021 al președintelui Joe Biden de la Geneva, data și locul au fost anunțate cu trei săptămâni înainte. Însă planificarea între oficialii ruși și americani a început cu luni înainte.

Mister în jurul întâlnirii

În timp ce oficialii americani și ruși au purtat discuții intense pentru a pregăti întâlnirea de la masa negocierilor, de când a fost convenită săptămâna trecută, întâlnirea care a determinat acest eveniment rămâne un mister. Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a vizitat Moscova miercurea trecută pentru o întâlnire cu Putin, care a dus la decizia de a se întâlni, deși ceea ce a spus exact Putin în cadrul întâlnirii rămâne în mare parte necunoscut.

Oficialii europeni au petrecut o mare parte din ultima săptămână încercând să stabilească parametrii acordului de pace propus de Putin, dar unii s-au declarat frustrați de lipsa de claritate a lui Witkoff, un dezvoltator imobiliar și prieten vechi al lui Trump.

Trump intenționează să asculte părerile liderilor europeni într-o întâlnire virtuală miercuri, organizată de germani, astfel încât președintele să poată afla punctul lor de vedere înainte de întâlnirea de vineri. El a promis că va discuta la telefon cu aceștia, împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, imediat după încheierea summitului.

Însă Zelenski nu este așteptat în Alaska pentru summit, astfel că orice potențială întâlnire trilaterală este exclusă pentru moment.

În schimb, Trump va petrece cel puțin o parte din summit într-o întâlnire tête-à-tête cu Putin, a declarat marți Casa Albă, permițând celor doi să poarte o discuție fără să fie auziți de nimeni altcineva în afară de traducători.

„Face parte din plan”, a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, când a fost întrebată dacă cei doi președinți se vor întâlni în particular. „În ceea ce privește celelalte detalii și aspecte logistice, voi lăsa echipa noastră să vorbească despre asta când vor fi stabilite.”

Cum au decurs întâlnirile anterioare dintre Trump și Putin

Nu este neobișnuit ca liderii să se întâlnească între patru ochi cu omologii lor, dar relația dintre Trump și Putin a fost supusă unei atenții intense. Și în timpul primului mandat al lui Trump, chiar și înalți oficiali au declarat că uneori nu erau informați despre ceea ce se discuta atunci când asistenții erau excluși.

În cele două întâlniri anterioare ale lui Trump cu Putin, ambele au avut loc în prezența traducătorilor, dar fără asistenți de rang înalt. După întâlnirea din Germania, Trump i-ar fi cerut traducătorului său notițele.

La rândul său, Putin și-a petrecut zilele dinaintea întâlnirii de vineri dând telefoane aliaților săi, inclusiv unora care au organizat propriile summituri de mare anvergură cu Trump.

Printre aceștia s-a numărat și dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, a declarat marți Kremlinul, care s-a întâlnit de trei ori cu Trump în timpul primului său mandat, dar încă nu a renunțat la armele nucleare.