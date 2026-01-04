„Sunt colegi medici care fac sală, dar sunt scutiţi de gărzi”. Directoarea Spitalului de Urgență din Constanța acuză că medicii refuză să facă gărzi / Ministrul Sănătății anunță că trimite Corpul de Control 

Ministrul Alexandru Rogobete spune că a urmărit declarația managerului Spitalului Clinic Județean de Urgență din Constanța, care a spus că „pe anumite secții, peste 70% dintre medici au scutire de gardă”. Astfel, a decis să trimită Corpul de Control la unitatea medicală, pentru că situația de la Constanța „este în afara oricărui cadrul normal”.

Directoarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Raluca Ştefan, a afirmat că sunt medici în unitatea medicală care fac kite, merg la sală sau pe care îi vede în cârciumi, dar care sunt scutiţi de gărzi pentru că nu pot sta mai mult de două ore în picioare, conform News.ro.

Raluca Ştefan a precizat că aceşti medici sunt tineri, au până în 50 de ani. Ea a menţionat că 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi.

„Am medici care fac kite, am medici pe care îi văd, când plec acasă, în cârciumi, prin vitrine îi văd, eu trecând cu maşina îi văd, şi sunt scutiţi de gărzi. Sunt colegi medici care fac sală, dar sunt scutiţi de gărzi pentru că nu pot să stea mai mult de două ore în picioare, că li se recomandă 15 minute la câte două ore să stea întinşi, în specialităţi chirurgicale. Sunt foarte tineri, sunt mai tineri ca mine. De 30 de ani, 35, până în 50 de ani sunt”, a susţinut Raluca Ştefan.

Directoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență spune situația este aceeași la nivel național și că este nevoie de o intervenție la nivel legislativ.

Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la Constanța și cere verificarea scutirii de la gardă a medicilor

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat duminică că a decis să trimită Corpul de Control la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

„Vreau să fiu foarte clar de la început: nu generalizez și nu contest existența unor patologii reale, pe care le respect și le voi respecta întotdeauna. În orice colectiv există situații medicale obiective. Însă o proporție de peste 70% este în afara oricărui cadru normal și indică faptul că, din punctul meu de vedere, acolo lucrurile au degenerat”, a scris Alexandru Rogobete pe contul său de Facebook.

„Din acest motiv, voi trimite Corpul de Control al Ministerului Sănătății la Spitalul Județean Constanța și voi solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă pentru secțiile respective, strict din perspectivă profesională și medicală. Am fost ferm de fiecare dată când au apărut fenomene de acest gen în sistemul de sănătate și voi continua să fiu la fel”, a precizat Rogobete.

„Fenomenul legat de gărzi există, îl cunosc și nu îl ignor”

Alexandru Rogobete spune că „nu pot accepta situații în care restricțiile medicale par să existe doar în zona publicǎ, dar nu și în activitatea din sistemul privat”: „Nu poți avea lombosciatică doar într-un spital public, dar să poți face fără probleme activitate medicală în altă parte”.

În același timp, vreau să spun deschis un lucru: fenomenul legat de gărzi există, îl cunosc și nu îl ignor. Este un subiect dificil, care ar fi trebuit abordat cu ani în urmă. O vom face acum, cu dialog, cu echilibru și cu respect față de profesioniști, nu prin decizii abrupte sau impuse peste noapte. Dar, în acest proces, nu trebuie să uităm de pacienți”, a mai explicat ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete anunță o reformă a sistemului de gardă

Rogobete spune că un spital județean de urgență nu își poate permite să lase linii de gardă esențiale neacoperite, indiferent de „motivele și conflictele interne”. De aceea, anunță ministrul Sănătății, „reforma gărzilor este una structurală și deja în curs”.

Ministrul spune că în acest an va fi implementat un nou sistem, cu:

gardă la domiciliu,

gardă de monitorizare,

gardă de urgență.

Acestea vor fi „plătite diferențiat, pentru a reflecta corect nivelul de responsabilitate și efort”.

„În paralel, analizăm – împreună cu sindicatele și profesioniștii din sănătate – o propunere inspirată din practica europeană: posibilitatea organizării gărzilor de 12 ore”, a transmis Rogobete, care a precizat că acestea nu vor fi obligatorii și nu vor fi pentru toate spitalele și toate specialitățile.