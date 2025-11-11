Sunt dezvantajați copiii singuri la părinți? Ce arată cercetările și 4 recomandări pentru o relație sănătoasă



Părinții care au un singur copil se întreabă dacă a-l crește fără frați îl va face mai răsfățat, mai egoist sau mai singuratic. În absența unui frate sau a unei surori, temerile acestea sunt frecvente. Iată ce arată studii recente care au analizat subiectul.

România se numără printre statele europene în care familiile cu un singur copil sunt deja majoritare. În 2021, peste 50% dintre gospodăriile românești aveau un singur copil, potrivit bazei de date Eurostat. Conform datelor Institutului Național de Statistică, numărul nașterilor a continuat să scadă: în 2023 s-au înregistrat 155.418 născuți-vii, cu peste 10.000 mai puțini față de 2019.

Tendința generală arată că familiile românești sunt tot mai mici, iar copilul unic devine o realitate statistică, nu o excepție. În acest context, apar frecvent întrebări legate de impactul emoțional și social al creșterii unui singur copil și mai ales de vinovăția pe care o resimt mulți părinți pentru această alegere. „Un singur copil la părinți se simte singur?” „Oare o să-i lipsească abilitățile sociale?” „Va avea mai multe probleme emoționale dacă crește fără un frate sau o soră?” Cercetările contrazic aceste temeri. Un articol recent, publicat pe Psychology Today, arată că miturile despre copiii singuri la părinți nu au fundament științific.

De fapt, studiile longitudinale confirmă că acești copii ating aceleași niveluri de adaptare emoțională, empatie și succes școlar ca și cei cu frați, atunci când mediul familial este stabil și relația cu părinții este una de calitate.

Ce arată cercetările despre copiii singuri la părinți

Literatura de specialitate analizează de peste patru decenii particularitățile familiilor cu un singur copil, iar concluziile sunt constante: statutul de copil unic nu este un dezavantaj emoțional sau social. O meta-analiză coordonată de cercetătoarea Toni Falbo, specialistă în psihologia copilului singur la părinți, arată că nu există diferențe consistente în inteligență, empatie, cooperare sau satisfacție de viață între copiii singuri la părinți și cei cu frați. Ba, mai mult, profesoara, care a publicat 38 de articole pe această temă, spune că stereotipurile despre copiii singuri la părinți – că sunt singuri, răsfățați și inadaptați, egoiști și nu știu cum să se înțeleagă cu ceilalți – sunt, de fapt, mituri cu rădăcini adânci în psihologia maselor. Autorii notează chiar că, în multe cazuri, copiii unici raportează relații mai apropiate și mai armonioase cu părinții, datorită timpului și resurselor investite în relația părinte-copil.

Datele științifice indică faptul că relația dintre părinți și copilul unic tinde să fie mai stabilă, mai comunicativă și mai centrată pe sprijin emoțional, nu mai fragilă. Numărul de copii din familie nu determină calitatea legăturii, ci modul în care părinții reușesc să ofere atenție, autonomie și încredere.

De ce apare vinovăția părinților cu un singur copil

Vinovăția părinților care au un singur copil este una dintre cele mai des întâlnite teme în consilierea parentală. Nu are cauze medicale sau educaționale, ci culturale. În societățile care au valorizat familia „cu doi copii”, alegerea unui singur copil este adesea percepută ca o abatere de la normă. Psihologii americani citați de Psychology Today arată că părinții se confruntă cu un tip de vinovăție socială – teama de a fi judecați că „nu oferă tot ce trebuie” sau că „vor crește un copil egoist”. Aceste emoții provin mai degrabă din comparații și din miturile transmise între generații, nu din realitatea vieții copilului. „Vinovăția este semnul că părintele iubește, dar și că se teme de judecată. Nu o dovadă că a greșit”, scrie psihoterapeuta autoare a articolului.

Mitul copilului unic arată că vinovăția părinților este adesea nefondată. Un studiu cuprinzător al personalității demonstrează acum că acest mit este nefondat. Nu numai că personalitatea nu este determinată de ordinea pe care o ocupă un copil într-o familie (ca fiind primul, al doilea sau al n-lea născut), dar se poate schimba de-a lungul vieții de adult.

Psihoterapeuții subliniază că mulți părinți proiectează asupra copilului propriile neîmpliniri sau regrete legate de imposibilitatea de a avea mai mulți copii. Pentru a gestiona această vină, psihologii recomandă o atitudine realistă: recunoașterea emoției, dar și înlocuirea ei cu preocupări concrete. Vinovăția dispare în timp dacă este înțeleasă ca parte a presiunii externe, nu ca dovadă a unui eșec personal. În esență, copilul unic nu are nevoie de părinți perfecți, ci de părinți împăcați cu decizia lor.

Recomandări pentru o relație sănătoasă părinte-copil singur la părinți

Psihologii recomandă câteva direcții simple, dar esențiale pentru a sprijini dezvoltarea unui copil unic și pentru a transforma vinovăția părinților într-o grijă conștientă și realistă.

Oferiți contexte reale de socializare. Copilul singur la părinți nu este condamnat la izolare, dar are nevoie de ocazii reale de cooperare: activități de echipă, tabere, cluburi de lectură, sporturi. Aceste experiențe reduc riscul de anxietate socială și cresc abilitățile de negociere. Încurajați autonomia. În familiile cu un singur copil, părintele tinde să ofere sprijin constant. Autonomia se formează doar dacă adultul lasă loc greșelii și deciziei personale. A oferi încredere înseamnă a permite copilului să greșească fără teama de dezaprobare. Evitați supraprotecția emoțională. Psihoterapeuții avertizează că protecția excesivă împiedică dezvoltarea rezilienței. A-l lăsa să gestioneze singur o problemă, chiar minoră, îl ajută pe copil să devină capabil să facă față frustrărilor. Validați decizia familială. Mesajele implicite precum „mi-aș fi dorit să ai un frate” pot amplifica senzația de lipsă. Înlocuiți-le cu afirmații care transmit siguranță: „Suntem o familie completă așa cum suntem”.

Vinovăția nu ajută nici copilul, nici părintele. Înlocuită cu încredere, echilibru și deschidere, ea poate fi transformată în resursă, punând bazele unui climat familial sănătos, indiferent de dimensiunea familiei.