Sunt ieșirile publice neașteptate ale lui Nicușor Dan din ultimele zile accelerarea unui plan de a-și atrage nu doar publicul AUR, dar și partidul lui Simion?

Nicușor Dan vede ca inevitabilă o dominație PSD-AUR în viitor și de aceea folosește orice mijloace, inclusiv influența generalului Pahonțu, pentru a lua AUR sub aripa sa, cu sau fara Simion, scrie jurnalistul Emilian Isăilă într-o analiză din Spotmedia.

În analiza sa, Isăilă a pornit de la pierderea sprijinului unei părți importante din electoratul care l-a votat pe Nicușor Dan la scrutinul din 2025 și de la dificultățile politice ale președintelui, care, potrivit autorului, ar fi ajuns să depindă de o nouă bază electorală pentru a-și consolida poziția la Cotroceni.

Jurnalistul vede conferința de presă organizată marți la Palatul Cotroceni drept o ruptură finală de electoratul care l-a propulsat pe fostul activist în cea mai înaltă funcție în stat.

Și drept o încercare de a se apropia de simpatizanții AUR printr-o strategie de comunicare care separă alegătorii partidului de conducerea formațiunii, mai ales după ce echipa de comunicare de la Președinție a reluat discursul pe pagina de Facebook, unde se află o bază importantă a electoratului AUR, punctează Isăilă.

Apropierea lui Nicușor Dan de electoratul AUR

Președintele a vorbit despre simpatia sa pentru susținătorii AUR și despre experiența personală în confruntările cu instituțiile statului pentru a se apropia de aceștia.

„Înțeleg foarte bine ce înseamnă să fii revoltat pe statul român. Și cred că ăsta este principalul motiv pentru care simpatizanții AUR simpatizează AUR”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a susținut însă că formațiunea condusă George Simion nu oferă garanțiile necesare pentru a ajunge la guvernare, invocând riscurile economice și de securitate pe care le-ar presupune o asemenea decizie.

Isăilă a interpretat această abordare drept o încercare de a atrage electoratul naționalist, fără ca președintele să fie nevoit să își asume o asocierea directă.

O reconfigurare politică

Potrivit jurnalistului, miza strategiei de la Cotroceni ar depăși însă simpla recuperare a unei părți din electorat.

Isăilă a apreciat că Nicușor Dan ar urmări o reconfigurare a AUR, astfel încât partidul să poată deveni parte a unei viitoare construcții politice alături de PSD, obiectiv ce poate fi văzut și ca o garanție că nu va fi suspendat până la terminarea mandatului.

Jurnalistul de la Spotmedia mai consideră că problemele interne ale AUR, cum ar plecarea unor colaboratori importanți și dificultățile financiare cu care se confruntă liderului formațiunii, așa cum a arătat Snoop, ar putea deschide calea unei schimbări de conducere sau de direcție.

Generalul Pahonțu

Generalul Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Pază, este descris drept unul dintre personajele centrale în scenariul descris de Isăilă, în care președintele are „încredere oarbă”.

În opinia sa, cele două decenii petrecute la conducerea instituției la informații sensibile despre lumea politică îi conferă un rol important în această ecuație de reconfigurare politică.

Conferința de presă de la Cotroceni de marți, în care președintele a spus „sunt aceeași persoană pe care oamenii au votat-o”, a fost interpretată de jurnalist și ca un moment de ruptură a președintelui de electoratul „liberal-progresist” care l-a susținut în alegerile prezidențiale cu repetiție din 2025.

Delimitarea, în opinia jurnalistului, „s-a vrut a fi cât mai vizibilă și scandaloasă, pentru a putea fi lansat noul proiect politic naționalist-populist al președintelui”, care să-i asigure și cel de-al doilea mandat la Palatul Cotroceni.