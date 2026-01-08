Super-agenția companiilor de stat, AMEPIP, controlează numirile la peste 800 de autorități

Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a anunțat joi că, începând cu luna ianuarie 2026, va declanșa o serie de verificări la nivelul a 847 de autorități publice tutelare.

Controalele vizează analizarea cauzelor pentru care procedurile de selecție a membrilor din conducerea unor companii nu au fost finalizate. Aceasta în condițiile în care România și-a asumat prin PNRR să reducă numirile provizorii la companiile de stat, termenul fiind aprilie 2026.

„Rolul și obiectivul acestor controale constau în asigurarea îndeplinirii jalonului asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în domeniul guvernanței corporative, în vederea respectării angajamentelor asumate față de Comisia Europeană, mai exact atingerea Țintei nr. 442 privind reducerea cu 50% a numirilor provizorii la nivelul întreprinderilor publice centrale, precum și a Țintei nr. 444 privind reducerea cu 10% a numirilor provizorii la nivelul întreprinderilor publice locale”, se arată într-un comunicat al AMEPIP.

Potrivit acestuia, rezultatele controalelor vor fi comunicate opiniei publice după finalizarea lor.

AMEPIP este o instituție care are rolul de a stabili politica de guvernanță la companiile de stat, de a coordona, monitoriza, evalua și aviza indicatorii-cheie de performanță ai întreprinderilor publice.

Cine conduce AMEPIP

După mai multe încercări eșuate, Guvernul a selectat, la sfârșitul lui noiembrie, un președinte și doi vicepreședinți ai Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

Președinte a fost numită Anisoara Ulceluse-Pîrvan, economist, iar vicepreședinți au fost numiți Oana Mihaela Petrescu (economist) și Nicolae Bogdan Codruț Stănescu, care a deținut numeroase funcții în structuri de stat și care a fost demis din ultima, în aprilie 2025, dintr-o altă structură de stat.

Nicolae Bogdan Codruț Stănescu, celălalt vicepreședinte, a avut mai multe funcții în structuri de stat. Ultima funcție deținută a fost cea de director general la Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE). A fost director timp de șase ani, până când a fost demis, în primăvara anului 2025.

El a fost demis la solicitarea ministrului energiei, după ce a apărut un raport al Curții de Conturi care a scos la iveală un prejudiciu de peste 72 de milioane de lei, în mandatul său, după achiziția unor măști. Curtea de Conturi a sesizat DNA, potrivit Europa Liberă.

Despre afacerea cu măști a scris HotNews în premieră în ianuarie 2021. În primăvara lui 2020, la începutul pandemiei, SAPE a cumpărat 95,9 milioane de măști, în urma unui contract semnat cu o companie a statului vietnamez, Orange Pharmaceutical Company LTD. A reușit să vândă doar 5 milioane de măști, iar 90 milioane au ajuns să zacă într-un antrepozit vamal. În afacere a fost implicată și compania Romarm.

Inițiativă a AMEPIP: Persoanele cu experiență ca PFA pot conduce companii cu mii de angajați

La inițiativa AMEPIP și Secretariatului General al Guvernului, Executivul a adoptat, la sfârșitul lunii noiembrie, o prevedere potrivit căreia este recunoscută ca experiență profesională și activitatea desfășurată ca Persoană Fizică Autorizată (PFA) printre criteriile de selecție pentru candidații la funcțiile de conducere în companiile de stat.

Experiența acumulată de o persoană în administrarea unei PFA sau a unei întreprinderi individuale / familiale devine echivalentă, din perspectiva eligibilității în procesul de selecție, cu experiența în conducerea unei companii. Asta prevede, pe scurt, decizia Guvernului, despre care HotNews scris, în premieră.

MAi exact, potrivit prevederii, este cerută experiență ca administratori sau directori în cadrul unei companii „sau desfășurarea de activități economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale”. Altfel spus, antreprenoriatul individual poate fi recunoscut ca formă de experiență managerială.

Mențiunea a fost introdusă într-o hotărâre de Guvern (HG 1053/2025) aprobată pe 28 noiembrie.

Ce este PFA? Persoana fizică autorizată nu are personalitate juridică, nu are organe de conducere. Titularul PFA este chiar PFA-ul, fiind o formă de organizare a activității economice în care o persoană fizică desfășoară activitate pe cont propriu.