Cum explică Guvernul modificarea majoră care vizează persoanele cu PFA ce pot conduce companii de stat. Argumentele oferite de inițiatorii prevederii  

Guvernul a adoptat, într-un mod discret, la sfârșitul lunii noiembrie, o prevedere potrivit căreia este recunoscută ca experiență profesională și activitatea desfășurată ca Persoană Fizică Autorizată (PFA) printre criteriile de selecție pentru candidații la funcțiile de conducere în companiile de stat. Secretariatul General al Guvernului (SGG) și Agenția pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), inițiatorii actului normativ, au explicat, la solicitarea HotNews, de ce au considerat necesară această modificare. Răspunsurile celor două instituții sunt însă diferite.

Una dintre instituții încearcă să aducă argumente în favoarea ideii că „experiența de conducere a unei PFA presupune, în mod direct, asumarea integrală a responsabilităților de management”, în timp ce cealaltă consideră că aceasta nu „echivalează, prin ea însăși, cu experiența în conducerea societăților”.

Prevederea a fost adoptată în plin scandal în care este pusă la îndoială competența managerială de la ESZ Prahova și Apele Române, acuzate că ar fi contribuit la situația în care zeci de mii de locuitori din Prahova au rămas fără apă.

Experiența acumulată de o persoană în administrarea unei PFA sau a unei întreprinderi individuale / familiale devine echivalentă, din perspectiva eligibilității în procesul de selecție, cu experiența în conducerea unei companii. Asta prevede, pe scurt, decizia Guvernului, despre care HotNews scris, în premieră.

MAi exact, potrivit prevederii, este cerută experiență ca administratori sau directori în cadrul unei companii „sau desfășurarea de activități economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale”. Altfel spus, antreprenoriatul individual poate fi recunoscut ca formă de experiență managerială.

Mențiunea a fost introdusă într-o hotărâre de Guvern (HG 1053/2025) aprobată pe 28 noiembrie.

Ce este PFA? Persoana fizică autorizată nu are personalitate juridică, nu are organe de conducere. Titularul PFA este chiar PFA-ul, fiind o formă de organizare a activității economice în care o persoană fizică desfășoară activitate pe cont propriu.

În nota de fundamentare a prevederii nu este explicat motivul introducerii acestui criteriu de eligibilitate. HotNews a întrebat astfel cei doi inițiatori ai prevederii – Secretariatul General al Guvernului (SGG) și Agenția pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) – cum argumentează.

SGG invocă „competențe transferabile și scalabile”

Secretariatul General al Guvernului a explicat, într-un răspuns de trei pagini către HotNews, de ce consideră că o Persoană Fizică Autorizată poate avea suficientă experiență pentru a conduce o companie de stat.

Potrivit SGG, „faptul că experiența de conducere a unei persoane a fost dobândită în cadrul unei PFA nu este, în sine, un impediment pentru exercitarea unor atribuții de conducere la scară largă, întrucât criteriul relevant nu este dimensiunea formală a entității conduse, ci natura competențelor manageriale demonstrate”.

„Conducerea unei PFA presupune, în mod direct, asumarea integrală a responsabilităților de management – planificare strategică, organizare, coordonare, control, gestionarea resurselor financiare, respectarea cadrului legal și relaționarea cu terți. Aceste competențe sunt transferabile și scalabile, fiind aplicabile indiferent de mărimea organizației”, mai arată Secretariatul General al Guvernului.

Prevederea „are rolul de a evita excluderea nejustificată a unor candidați competenți”

„În plus, procesul de selecție nu se bazează exclusiv pe forma de organizare a activității anterioare, ci pe evaluarea documentată a experienței relevante, a rezultatelor obținute și a capacității candidatului de a coordona structuri complexe, inclusiv prin delegare, utilizarea unor echipe specializate și mecanisme de guvernanță”, susține SGG.

Potrivit instituției, „acceptarea experienței dobândite în cadrul unei PFA are rolul de a evita excluderea nejustificată a unor candidați competenți și de a respecta principiul egalității de șanse, fără a presupune automat că orice persoană cu o astfel de experiență este adecvată pentru o funcție de conducere la nivel național”.

„Competența nu e determinată de forma juridică în care a fost dobândită experiența”

În opinia SGG, „capacitatea de a gestiona o companie de stat de amploare este verificată prin ansamblul criteriilor de selecție, nu printr-un singur element formal al parcursului profesional”.

„Includerea experienței acumulate prin activități independente, inclusiv în cadrul PFA, nu contravine standardelor de bună guvernanță, atât timp cât experiența este relevantă, demonstrată cu documente și evaluată în mod comparabil cu cea dobândită în alte forme de organizare”, consideră reprezentanții SGG.

Totodată, instituția consideră că „o astfel de prevedere nu încurajează incompetența la nivelul companiilor de stat, întrucât ea nu conferă un drept automat de acces la funcții de conducere”.

„Competența nu este determinată de forma juridică în care a fost dobândită experiența, ci de calitatea, relevanța și rezultatele acesteia, evaluate prin criterii obiective”, a mai precizat Secretariatul General al Guvernului.

Instituția mai transmite că „excluderea apriorică a experienței dobândite în mediul privat sau în forme independente ar putea conduce, paradoxal, la limitarea bazei de selecție și la perpetuarea unor practici neperformante, prin restrângerea accesului la funcții de conducere doar la anumite categorii de parcurs profesional”.

„Actul normativ a avut ca obiectiv, între altele, acela de a aduce administratori cu experiență în guvernanță corporativă și nu persoane cu experiență în administrația publică”, a mai transmis SGG.

AMEPIP spune că experiența PFA nu „echivalează, prin ea însăși, cu experiența în conducerea societăților”

Super-agenția companiilor de stat – AMEPIP- spune că noua prevedere „definește noțiunea de experiență profesională, și nu experiența în conducerea unor entități de dimensiuni sau complexitate comparabile cu cele ale întreprinderilor publice”.

Astfel, desfășurarea de activități economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale este recunoscută de actul normativ ca formă de dobândire a experienței profesionale în domeniile prevăzute de lege, fără ca aceasta să echivaleze, prin ea însăși, cu experiența în conducerea societăților sau întreprinderilor publice.

„Considerăm că selecția administratorilor organizata de Autoritățile Publice Tutelare va avea la bază pe lângă temeiul legal invocat mai sus, criterii bazate pe profesionalism, egalitate de șanse și competitivitate, precum și principii de bună credință”, a mai spus AMEPIP.