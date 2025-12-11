Persoanele cu experiență în PFA vor putea prelua conducerea unor companii de stat cu mii de angajați / Portița deschisă de Guvernul Bolojan

Guvernul a adoptat, fără să anunțe, o modificare majoră legată de criteriile de selecție pentru candidații la funcțiile de administratori în companiile de stat. Într-o hotărâre de guvern aprobată pe 28 noiembrie a fost introdusă o prevedere potrivit căreia este recunoscută ca experiență profesională și activitatea desfășurată ca PFA, întreprindere individuală sau familială.

Astfel, experiența acumulată de o persoană în administrarea unei PFA (n. red. Persoană Fizică Autorizată) sau a unei întreprinderi individuale / familiale devine echivalentă, din perspectiva eligibilității în procesul de selecție, cu experiența în conducerea unei companii.

Această prevedere a fost adoptată în plin scandal în care este pusă la îndoială competența managerială de la ESZ Prahova și Apele Române, acuzate că ar fi contribuit la situația în care zeci de mii de locuitori din Prahova au rămas fără apă.

HotNews a solicitat Guvernului un punct de vedere legat de motivele adoptării unei astfel de prevederi, cerând, în același timp, să precizeze și cine sunt inițiatorii, însă nu a fost transmis până în momentul publicării articolului.

În nota de fundamentare a proiectului de hotărâre nu este explicată necesitatea introducerii unui astfel de criteriu de eligibilitate.

Ce prevede noul criteriu de eligibilitate

Mai exact, Guvernul a adoptat pe 28 noiembrie 2025 Hotărârea cu numărul 1.053, un act normativ care modifică regulile de funcționare ale Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) și actualizează normele de aplicare ale OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Printre alte prevederi, a fost introdusă una care definește experiența necesară pentru accesul în funcții de conducere ale companiilor de stat, fiind adăugat un nou criteriu de eligibilitate.

Este cerută experiența ca administratori sau directori în cadrul unei companii „sau desfășurarea de activități economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale”.

Aceasta prevedere completează HG 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit legislației privind guvernanța corporativă în vigoare, domeniile în care trebuie să aibă experiență sunt cele „inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice”, având studii superioare. Condițiile de vechime sunt, în aceste domenii, de cel puțin 7 ani.

Cazul Hidroelectrica

Până acum, potrivit OUG 109/2011, membrii consiliilor de administrație ai regiilor autonome trebuiau să dețină minimum trei ani de experiență în conducerea unor societăți comerciale, publice sau private, sau a unor regii autonome.

Potrivit OUG 109/ 2011 „prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz”.

În procesele de selecție, recrutorii pot impune criterii de eligibilitate mai drastice față de cele minime prevăzute de lege. Un exemplu este ultima procedură de selecție pentru funcțiile de membri în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica. În acest caz, candidații erau obligați să aibă experiență profesională relevantă de minim 5 ani în funcții de conducere/administrare societăți comerciale.

Un mic comerciant poate ajunge la conducerea unei companii cu buget de miliarde de lei

Prin noua hotărâre, Guvernul scade pragul minim de competență. Astfel, poate ajunge la conducerea unei mari companii de stat, cu bugete de milioane de lei sau chiar miliarde, un consultant independent, un mic comerciant sau un liber profesionist cu activitate economică redusă.

Adică, antreprenoriatul individual va fi recunoscut ca formă de experiență managerială. La PFA, adesea persoana este singurul angajat.