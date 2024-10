„Super-bomba” ODAB-9000, folosită de trupele Moscovei, în Ucraina, susțin propagandiștii ruși. Kievul are altă variantă

Propagandiștii ruși susțin că armata Moscovei a folosit bomba termobarică ODAB-9000 în Vovceansk din regiunea ucraineană Harkov, însă armata Kievului și experți militari au o altă ipoteză, conform Euromaidan Press.

Mai multe canale rusești de propagandă au relatat despre folosrea celei mai puternice bombe termobarice non-nucleare ODAB-9000 a Rusiei în nordul regiunii Harkov, publicând și imagini cu detonarea.

Experții militari resping această variantă, după ce ar fi observat în filmare o explozie mai puțin puternică decât cea considerată o „super-bomă”, afirmând că cea din imaginile de propagandă este echipată cu un kit de planare, spre deosebire de ODAB-9000, care folosește alt tip de sistem.

Imaginile publicate pe canalele rusești de Telegram au fost preluate de către multe surse și mass-media ucrainene, preluând afirmațiile propagandiștilor.

A video has been posted online that allegedly shows the explosion of a powerful bomb in Vovchansk, Kharkiv region. Some Russian military experts write that this is the first use of the ODAB-9000 vacuum bomb, which is called the “Kuzkin's father” and “father of all bombs” and is… pic.twitter.com/pvttxviKlp

Defense Express, un site ucrainean de analiză în domeniul apărării, se îndoiește că aviația rusă a lansat bomba termobarică ODAB-9000. Publicația menționează că Rusia folosește kituri de planare pentru bombele ODAB-1500 și FAB-3000, ambele putând fi desfășurate de bombardierele strategice Su-34. De aceea, susține că cea din imaginile video este o bombă grea, dar mai puțin puternică.

După apariția imaginilor, colonelul ucrainean Vitalii Saranțev, purtătorul de cuvânt al Grupului Operațional și Tactic Harkov, a declarat că rușii probabil au folosit o muniție de putere și greutate mai mică, notează și Ukrainska Pravda.

El a menționat că în spațiul aerian nu au fost observate mișcări ale bombardierelor strategice, capabile să transporte ODAB-9000, în momentul atacului. El a sugerat că puterea pretinsă a exploziei a fost exagerată de mass-media ruse pentru a crea o narațiune mai dramatică.

El a îndemnat presa și canalele de Telegram ucrainene să publice imagini și informații verificate și să nu răspândească mesaje ale propagandiștilor ruși.

Și bloggerul Dmitri, fondatorul site-ului WarTranslated, care urmărește ostilitățile din Ucraina a remarcat apariția informațiilor despre lansarea bombei termobarice de către ruși asupra Vovceanskului.

El a precizat că bombele sunt transportate de bombardiere strategice, care nu au fost semnalate zburând în acea direcție.

Unele canale rusești au raportat inițial utilizarea unei bombe de 1500, deci este vorba cel mai probabil de ODAB/FAB-1500/3000, a mai scris Dmitri pe X.

It was claimed to be the dropping of a FAB-9000 vacuum bomb by the Russians on Vovchansk.

These bombs are carried by Tu-16, Tu-95, Tu-22, which have not been recorded flying in that direction. Some Russian channels initially reported the use of 1500, so it is most likely…