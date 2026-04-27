Superiahtul unui oligarh rus a traversat fără probleme Strâmtoarea Ormuz, în pofida blocadei

Datele de transport maritim arată că un superiaht asociat miliardarului rus Alexei Mordașov, aflat sub sancțiuni occidentale, a traversat sâmbătă Strâmtoarea Ormuz, aceasta fiind una dintre foarte puținele nave care au trecut prin această rută blocată atât de Iran, cât și Statele Unite, relatează Reuters.

„Nord” – un iaht de 142 de metri, evaluat la peste 500 de milioane de dolari – a părăsit un port de agrement din Dubai vineri în jurul orei 14:00 GMT, a traversat strâmtoarea sâmbătă dimineață și a ajuns în Oman la Muscat duminică dimineață devreme, potrivit datelor de pe platforma MarineTraffic.

Nu este clar cum această navă de agrement cu mai multe punți a obținut permisiunea de a folosi ruta. Iranul a restricționat sever traficul prin strâmtoare încă de la începutul lunii martie, după declanșarea atacurilor americano-israeliene împotriva sa.

Un reprezentant al lui Mordașov, un magnat rus din industria oțelului, nu a dorit să dea curs luni solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

Doar câteva nave, în principal comerciale, au mai tranzitat zilnic această cale navigabilă crucială de la intrarea în Golf, în timp ce Washingtonul și Teheranul mențin un armistițiu fragil. Înainte de război, prin Strâmtoarea Ormuz erau înregistrate zilnic în jur de 125–140 de traversări.

Rusia și Iranul sunt aliați de lungă durată și s-au apropiat și mai mult în ultimii ani, inclusiv printr-un tratat din 2025 care a consolidat cooperarea în domeniul informațiilor și securității.

Ministrul iranian de externe Abbas Araqchi a sosit luni în Rusia pentru a se întâlni cu președintele Vladimir Putin, după discuții purtate în weekend cu mediatori din Pakistan și Oman.

Mordașov, cunoscut ca fiind apropiat de Putin, nu figurează oficial ca proprietar al iahtului „Nord”. Însă datele de transport maritim și registrele corporative rusești din 2025 arată că nava a fost înregistrată în 2022 pe numele unei firme rusești deținute de soția sa. Această firmă este înregistrată în orașul rus Cerepoveț, unde este înregistrată și compania siderurgică Severstal a lui Mordașov.

Magnatul s-a numărat printre miliardarii ruși sancționați de Statele Unite și Uniunea Europeană după invazia Rusiei în Ucraina, din cauza legăturilor lor cu Putin.

Unul dintre cele mai mari iahturi din lume, „Nord” are 20 de cabine, o piscină, un heliport și un submarin, potrivit publicației de specialitate Superyacht Times.