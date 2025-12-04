SuperLiga: Absențe importante pentru Dinamo la derby-ul cu FCSB: „Aș fi vrut să-i avem pe teren”. Detalii despre starea lui Karamoko

Florentin Petre, antrenorul secund al echipei Dinamo București, a vorbit despre Alexandru Musi și Daniel Armstrong, fotbaliști pe care „câinii” nu se vor putea baza în derby-ul cu FCSB. Tehnicianul a oferit detalii și despre starea lui Mamoudou Karamoko.

Derby-ul va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională, iar Zeljko Kopic nu-i va avea la dispoziție pe Musi, care a acuzat probleme medicale în cantonamentul naționalei U21 a României, și Armstrong, care s-a accidentat în partida cu FC Botoșani.

Alexandru Musi și Danny Armstrong ratează FCSB – Dinamo

„Meciul tur a fost senzațional (n.r. 4-3 pentru Dinamo) din toate punctele de vedere. L-am câștigat, cu un Danny Armstrong senzațional, marcând o triplă. Fanii noștri din tribună au fost la înălțime și sper să se întâmple același lucru și sâmbătă.

Sunt doi jucători importanți (n.r. Musi și Armstrong), ca toți ceilalți. Sunt jucători care fac diferența și care au niște calități foarte bune, de aceea sunt la cea mai iubită și cea mai bună echipă din România. Mi se pare normal și aș fi vrut să îi avem pe teren. Asta este! Avem fotbaliști care pot să intre și pe care ne putem baza în acest moment”, a declarat Petre, potrivit digisport.ro.

„Secundul” lui Kopic a vorbt și despre Karamoko, atacant care a acuzat o întindere musculară înainte de meciul cu Farul din Cupa României.

„Pe Karamoko nu l-am forțat (n.r. la Farul – Dinamo, în Cupa României), pentru că nu avea rost. Avem nevoie de jucători valizi pentru încă 3 meciuri, așa că vom vedea. Astăzi (n.r. joi, 4 decembrie) va face niște teste medicale și vom vedea dacă ne putem baza pe el sau nu”, a mai spus Petre.

Înainte de startul etapei #19, Dinamo se află pe locul 3 în SuperLiga, cu 34 de puncte, în timp ce FCSB ocupă locul 9, cu 24 de puncte.