SuperLiga: Adrian Porumboiu critică arbitrajul din CFR Cluj – FCSB: „Au fost câteva faze la care nu ai cum să nu dai roșu, nu ai cum să nu dai penalty”

Fostul arbitru și finanțator al lui FC Vaslui, Adrian Porumboiu l-a criticat dur pe centralul Sebastian Colțescu, după deciziile din derby-ul CFR Cluj – FCSB, scor 2-2, din etapa a opta a SuperLigii.

Prestația lui Colțescu de la meciul dintre CFR Cluj și FCSB a fost criticată dur de Adrian Porumboiu. El a declarat la iamsport.ro că „au fost multe greșeli care nu cred pot apărea la un arbitru căruia i se dă credit în continuare”.

„Nu ai voie, adică dacă dai roșu la Abeid, când mingea nu era în joc, de ce să reiei jocul cu o minge de arbitru? Au fost câteva faze, la care nu ai cum să nu dai roșu, al doilea galben lui Mihai Popescu, chiar dacă ai lăsat avantaj, revii și dai al doilea avertisment”, a declarat Porumboiu.

„Nu ai cum să nu vezi trageri de tricou la Alibec, nu ai cum să nu vezi. De altfel și șutul în mână, când și-a mărit aria corpului (n.r. Păun), nu ai cum să nu dai penalty”, a continuat fostul arbitru.

Arbitrajul lui Colțescu a fost criricat și de patronul FCSB, Gigi Becali, și de președintele CFR, Cristi Balaj.

Becali a contestat arbitrajul lui Sebastian Colțescu și a reclamat faza din minutul 80, când Denis Alibec a fost tras de tricou în careu de Matei Ilie, însă centralul nu a acordat nimic și nici nu a fost sesizat din camera VAR.