SuperLiga: Andone spune care este transferul pe care Dinamo trebuie să-l facă în această iarnă

Ioan Andone ofera un interviu la startul meciului de fotbal dintre Corvinul Hunedoara si Otelul Galati, finala Cupei Romaniei, desfasurat pe Stadionul Municipal din Sibiu, pe 15 mai 2024. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Ioan Andone (65 de ani), fost jucător emblematic și antrenor la Dinamo, a vorbit despre campania de transferuri a grupării din Ștefan cel Mare din această iarnă, relatează DigiSport.ro.

Până acum, Dinamo l-a transferat pe Valentin Țicu (25 de ani), fostul căpitan al celor de la Petrolul.

În cadrul unei intervenții telefonice la Digi Sport, Ioan Andone a afirmat că antrenorul Zeljko Kopic (48 de ani) are nevoie de un adevărat marcator în echipă.

„Lor le trebuie un marcator. Trebuie să ai un om care să înscrie, asta le-a lipsit. Nu să dea două goluri un mijlocaș și să zici că e mare fotbalist. Când îi dai 20.000 salariu trebuie să dea 8-12 goluri. Musi e în regulă, să fie sănătos. Le trebuie un marcator. Aproape 2 ani de zile îi trebuie lui Mazilu. Trebuie să dea banii pe el, că el este împrumut. Mai sunt multe lucruri, Dinamo le poate reglementa. E important ce fac în această iarnă. Acum să găsești ceva”.

„Trebuie să câștigi un trofeu. Cupa, vrei să spun ceva, dacă poți să iei campionatul de ce nu. Mai aproape de Dinamo e Cupa, dar nici campionatul nu e departe. În lupta asta în care va fi în play-off, e important să ai pe bancă jucători care să fie decisivi”, a declarat Ioan Andone în emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Dinamo a terminat anul pe locul 4 în SuperLigă, cu 38 de puncte, la două lungimi distanță de liderul Universitatea Craiova. În primul meci al anului, Dinamo se va duela pe teren propriu cu U Cluj, duminică, 18 ianuarie, de la ora 20:30.