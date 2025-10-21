SuperLiga: Andrea Mandorlini, out de la CFR Cluj. Cine va fi noul antrenor

Antrenorul Andrea Mandorlini (65 de ani) a semnat rezilierea contractului cu CFR Cluj, a doua zi după 0-1 cu Petrolul Ploieşti, în etapa a 13-a a SuperLigii.

Astfel, după venirea lui Iuliu Mureșan ca președinte și înfrângerea din meciul cu Petrolul, ardelenii au luat decizia ca Andrea Mandorlini să nu mai fie antrenorul echipei. În locul său va reveni Dan Petrescu (57 de ani), informează marți seară DigiSport.ro.

CFR Cluj a anunțat despărțirea de Mandorlini prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele sociale: „Mulțumim, Andrea Mandorlini! Clubul CFR 1907 Cluj și tehnicianul Andrea Mandorlini au încetat colaborarea începând din această seară. În următoarea perioadă, de pregătirea echipei se vor ocupa antrenorii noștri secunzi, Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban. Îi mulțumim domnului Mandorlini pentru munca depusă la CFR Cluj în cele trei mandate ca antrenor al echipei noastre și îi dorim mult succes mai departe!”.

În locul lui Andrea Mandorlini, la CFR Cluj este așteptat să revină Dan Petrescu, potrivit Digi Sport. Ar fi al cincilea mandat al său la CFR Cluj. Petrescu a plecat ultima oară de la ardeleni în vară.

Ioan Varga, patronul CFR-ului, a confirmat revenirea „Bursucului” în Gruia. „Da, e adevărat. În principiu ne-am înţeles. Mai are un pic de tratament de făcut, 2-3 săptămâni. Până atunci antrenează Hoban şi după revine el”, a declarat Ioan Varga potrivit as.ro.