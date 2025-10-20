SuperLiga: Iuliu Mureșan revine la conducerea clubului CFR Cluj după 7 ani

CFR Cluj anunţă că Iuliu Mureşan, preşedintele care a condus clubul spre unele dintre cele mai importante rezultate din istoria sa, atât pe prima scenă a fotbalului românesc, cât şi în competiţiile europene, revine în Gruia după 7 ani.

În cei 17 ani de activitate la conducerea CFR Cluj, Iuliu Mureşan a contribuit atât la promovarea echipei în prima ligă a României, dar şi la câştigarea a nu mai puţin de 12 trofee: cinci titluri de Campion, patru Cupe ale României şi trei Supercupe, relatează News.ro.

Iuliu Mureşan îi ia locul lui Cristian Balaj, a cărui plecare din funcţia de preşedinte a fost anunţată tot luni de CFR Cluj.

După 12 meciuri în actualul sezon al Superligii, CFR Cluj ocupă poziția a 11-a în clasament, cu 13 puncte.