SuperLiga: Andrei Nicolescu anunță o posibilă plecare de la Dinamo: „Caută o altă provocare”. Ce se întâmplă cu postul de portar

Andrei Nicolescu, administratorul special al clubului Dinamo, a explicat că fundașul dreapta Cristian Costin își dorește să părăsească echipa bucureșteană.

Ajuns la Dinamo în urmă cu două sezoane, Costin a fost mai mult rezerva francezului Sivis, iar oficialul „câinilor” spune că acesta își dorește să joace mai mult.

Andrei Nicolescu: „Costin își dorește să găsească o altă provocare”

Nicolescu a vorbit și despre situația portarului Adnan Golubovic, care este deranjat de faptul că a pierdut postul de titular în fața lui Alexandru Roșca.

„Costin are în continuare contract valabil pentru încă un an, dar, din discuțiile purtate, am înțeles că își dorește să găsească o altă provocare. Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare. În paralel, și noi analizăm piața pentru a identifica o opțiune bună pentru postul de fundaș dreapta.

Adnan (n.r. – Golubovic), cu siguranță, nu este mulțumit de faptul că nu joacă. Clubul încearcă să-i găsească o soluție, iar și el este în căutarea unei alternative. Strategia noastră este clară: vrem să mizăm în principal pe portari tineri, români.

Dacă vom avea oportunitatea, ne gândim și la o variantă cu experiență, dar prioritatea rămâne clară – portari români, în care să investim și pe care să-i dezvoltăm”, a declarat Nicolescu, potrivit dinamo1948.club.

Costin a adunat 1.786 de minute în 37 de meciuri din acest sezon, în timp ce Golubovic s-a aflat între buturi în 21 de partide.