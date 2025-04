SuperLiga: Antrenorul lui Dinamo, după primele puncte în play-off: Sunt fericit, e o victorie foarte importantă pentru noi

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a declarat sâmbătă seară că este mulțumit de prestația jucătorilor săi în meciul împotriva U Cluj, potrivit Golazo.ro.

„Echipa a arătat personalitate, caracter, în prima repriză am fost foarte bine ofensiv, în a doua am fost mai concentrați pe apărare. Sunt fericit, e o victorie foarte importantă pentru noi.

Am încercat să avem posesie, am pierdut câteva mingi la mijloc, am cedat câteva tranziții la început, am reușit să obținem controlul jocului treptat. Știam că au jucători buni, cu viteză, și că nu e ușor.

Am făcut unele greșeli, am primit două goluri, dar Maxime (Sivis) a fost excelent ofensiv, asta ne-am dorit de la început. Astrit (Selmani) a fost bun, Perica la fel. La mijloc am controlat jocul, trebuie să fiu fericit după acest meci”, a declarat Kopic la Digi Sport.

După trei înfrângeri consecutive, Dinamo a reușit prima victorie în play-off, ucrând astfel pe locul 4, după ce a învins U Cluj cu 4-2 pe teren propriu.