SuperLiga: Antrenorul revelației din campionat, discurs dur după eșecul naționalei. „Asta e marea noastră problemă”

Leo Grozavu, care cu FC Botoșani ocupă locul 2 în SuperLiga, a făcut câteva declarații tranșante după înfrângerea suferită de naționala României, sâmbătă seară, în Bosnia, în penultima etapă a unei campanii modeste pentru prima reprezentativă.

Grozavu a declarat pentru GSP.ro că a fost „foarte supărat” după meciul României.

„Nu știu ce se întâmplă, suntem slabi genetic, nu suntem capabili să trecem peste adversitate, să ne luptăm, ar trebui să îi educăm mai mult pe cei cu adevărat puternici. Toți progresează, numai noi stagnăm. Degeaba avem 10-20 de academii prin toate orașele. Cine antrenează copii? Ce jucători producem. Trebuie schimbat totul, altfel va fi și mai rău. Vedem ce fac Lituania, Letonia, Feroe, Malta, cărora le dădeam de la 4 în sus”, a declarat antrenorul lui FC Botoșani.

El consideră că „au fost alegeri neinspirate” și că „acest conservatorism la nivel de alegeri nu ne-a ajutat”. „Toată apărarea a fost slabă” în afară de Rațiu, chiar dacă nici despre jucătorul lui Rayo Vallecano „nu putem spune că a făcut un joc foarte bun”, a adăugat Leo Grozavu.

„Asta e marea nostră problemă. Noi nu antrenăm duelul unu la unu, contactul, agresivitatea fotbalistică, mentalitatea de a lupta până la capăt. Dau ei? Să dăm și noi. Zice lumea că eu sunt dur. Da, eu la antrenamente, în afara de țineri, nu dau fault. Ce dacă te împinge cu ambele mâini? Luptă! Să ne batem cu ei, fotbalistic. pentru că știam foarte bine că va fi un meci de luptă. Sunt sigur că Mircea Lucescu le-a transmis acest mesaj jucătorilor”, a mai declarat Leo Grozavu pentru GSP.