SuperLiga: Bogdan Andone, despre echipele cu care FC Argeș își va măsura forțele în Turcia: „Vrea să mă dea afară după cantonament”

Lotul echipei FC Argeș s-a reunit astăzi și a plecat spre cantonamentul din Antalya. Gruparea piteșteană va disputa meciuri amicale cu Bursaspor și Gaziantep și va reveni în țară pe 13 ianuarie.

Lotul echipei FC Argeș în cantonamentul din Turcia:

Portari: David Lazar, Cătălin Straton, Alexandru Silveanu și Luca Crăciun

David Lazar, Cătălin Straton, Alexandru Silveanu și Luca Crăciun Jucători de câmp: Florin Borța, Dorinel Oancea, Andrei Tofan, Marius Briceag, Mario Tudose, Leard Sadriu, Guilherme Garutti, Rober Sierra, Takayuki Seto, Ionuț Rădescu, Xian Emmers, Robert Popescu, Jakov Blagaić, Vadim Rața, Yanis Pîrvu, Robert Moldoveanu, Adel Bettaieb, Caio Martins, Ricardo Matos, Adriano Manole și Kevin Brobbey.

Esteban Orozco se va alătura echipei pe 8 ianuarie, acesta fiind până de curând în Maroc, acolo unde a participat alături de Guineea Ecuatorială la Cupa Africii pe Națiuni, informează FC Argeș.

Întrebat despre adversarele pe care FC Argeș le va întâlni în Turcia, Bursaspor (6 ianuarie) și Gaziantep (9 ianuarie), antrenorul Bogdan Andone a afirmat:

„Da, chiar am glumit cu Dani Coman. Văzând adversarii pe care i-am luat pentru meciurile amicale, chiar i-am zis că vrea să mă dea afară după cantonament (n.r. o spune în glumă).

Avem acești adversari, dar nu erau multe soluții, am evitat echipe din Ucraina, Rusia, pentru că sunt mai agresive. Jucăm cu echipe din prima ligă din Turcia, din a doua ligă. Am vorbit zilele trecute cu Sorescu, mi-a zis că o să marcheze un hat-trick împotriva noastră, abia îl aștept și eu, la rândul meu!

Pregătim primul joc, cel contra FCSB-ului, care e cel mai important. Va fi un meci extrem, extrem de greu, va trebui să fim obișnuiți cu ritmul și intensitatea unei echipe de calitate”, a declarat Bogdan Andone, potrivit gsp.ro.

FC Argeș – FCSB, primul meci oficial al grupării piteștene din 2026, se va disputa pe 16 ianuarie, de la ora 20:00, în etapa #22 din Liga 1.